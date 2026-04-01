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Elorza ofrece disculpa por negar imágenes de mujer en Palacio Nacional

Durante la conferencia matutina, se reconoció un error previo en la sección Detector de Mentiras sobre la Ley Valeria.

Por El Universal

Abril 01, 2026 10:05 a.m.
A
Elorza ofrece disculpa por negar imágenes de mujer en Palacio Nacional

Miguel Elorza Vázquez, coordinador de Infodemia, presentó disculpas públicas durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por desmentir la veracidad de imágenes difundidas en redes sociales de una funcionaria asoleándose en un balcón de Palacio Nacional.
"Reconocemos el error que cometimos al calificar el material como falso. En consecuencia, ofrecemos una disculpa a las y los ciudadanos y a quienes promovieron este contenido como verdadero", dijo previo a presentar la sección "Detector de Mentiras" de este miércoles.
Explicó que el desmentido se realizó con base en el análisis hecho a través de las plataformas Trot Scan y Undetectable AI, las cuales arrojaron que las imágenes difundidas de una mujer asoleándose en Palacio Nacional contenían inteligencia artificial. Sin embargo, dijo, se utilizó esta tecnología para escalar el tamaño.
Por otro lado, reconoció que en otra conferencia matutina se presentó en la sección Detector de Mentiras se presentó un fragmento descontextualizado sobre la Ley Valeria del creador de contenido "Campechaneando".
"Por lo que ofrecemos una disculpa pública. En Infodemia siempre reconoceremos nuestros errores y los asumimos como una oportunidad para mejorar nuestros procesos de verificación. Reiteramos nuestras disculpas y nuestro compromiso con la verdad", expresó Miguel Elorza Vázquez.

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