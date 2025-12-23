Embajada de EE.UU. en México emite recomendaciones de seguridad para ciudadanos
La embajada de Estados Unidos en México emite recomendaciones básicas de seguridad para ciudadanos durante las festividades.
Ciudad de México, 23 dic (EFE).- La embajada de Estados Unidos en México emitió este martes una serie de recomendaciones "básicas de seguridad" para sus ciudadanos que residen o visitan la nación latinoamericana durante las celebraciones de Navidad y fin de año, al tiempo que señaló que en el país "el crimen aumenta durante la temporada navideña".
En un listado publicado en la red social X y que lleva por título: "Consejos de seguridad durante las fiestas para ciudadanos estadounidenses en México", la sede diplomática pidió a sus connacionales, entre otras medidas, proteger sus hogares, viajar con precaución, estar atentos en lugares públicos y compartir itinerario con personas de confianza.
Para prevenir robos, la embajada de EE.UU. llamó a sus ciudadanos a cerrar bien puertas y ventanas y utilizar sus sistema de alarma de forma constante, además de mantener los objetos de valor fuera de la vista y usa temporizadores o luces para que la casa parezca habitada.
Si salen de vacaciones o descanso pidió evitar publicar planes de viaje o actualizaciones en tiempo real en redes sociales y compartir su itinerario solo con personas de confianza.
También, los llamó a mantenerse en alerta en espacios públicos y prestar atención a su entorno en lugares concurridos como centros comerciales y mercados, además de mantener sus bolsas cerradas.
En el caso de los vehículo, los aconsejó a estacionarse en lugares seguros y bien iluminados y no dejar pertenencias visibles dentro del auto.
Para evitar fraudes, la sede diplomática recordó que durante esta época aumentan las estafas y los intentos de 'phishing', estafa 'online' cometida por ciberdelincuentes, por lo que pidió verificar los mensajes antes de hacer clic en enlaces o realizar donaciones.
Como medida de prevención, llamó a sus ciudadanos a mantener su teléfono cargado y guarda los números de emergencia e identificar las salidas y zonas seguras en lugares públicos.
En los últimos años y dada la creciente violencia e inseguridad que se vive en distintos estado de México, la sede diplomática estadounidense emitió distintas alertas y avisos de seguridad a sus connacionales para desplazarse hacia y dentro del país.
Por otra parte, la Embajada de Estados Unidos en México llamó a la comunidad migrante en situación irregular registrarse antes de que termine el año en la aplicación CBP Home para recibir 3.000 dólares, un vuelo gratuito a sus país, y el perdón de multas o sanciones civiles, es decir, aceptar el retorno voluntario a sus países de origen.
