Embajada de Estados Unidos en México explica la cancelación de visas
El vocero de la Embajada de Estados Unidos en México detalla los motivos y proceso de cancelación de visas en EU
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El vocero de la Embajada de Estados Unidos en México, David Arizmendi, aseguró que la visa de cualquier extranjero puede ser cancelada en cualquier momento a discreción del gobierno estadounidense "cuando las circunstancias lo justifiquen".
En la cuenta oficial de la Embajada, Arizmendi explicó que la visa no es un derecho, sino un privilegio, por lo que cada país, incluido Estados Unidos, tiene la autoridad de decidir quién puede ingresar a su territorio.
Detalló que la cancelación de visa se aplica a todos los ciudadanos extranjeros, sin importar si son particulares o funcionarios públicos.
"El Departamento de Estado puede cancelar una visa cuando existen señales de que su titular ya no cumple con los requisitos para mantenerla", dijo.
Entre las razones mencionó:
Quedarse más tiempo del permitido en el país.
Participar en actividades delictivas.
Representar un riesgo para la salud pública.
Involucrarse en actividades relacionadas con el terrorismo o apoyar a grupos terroristas.
Sin embargo, aclaró que no es necesario que exista una condena penal porque "basta con que haya suficiente para considerar que mantiene la visa no conviene a los intereses de Estados Unidos".
Este proceso, agregó, ocurre de manera constante, pues el Departamento de Estado revisa frecuentemente las visas otorgadas y las cancela cada vez que hay razones para hacerlo.
"Por consideraciones de privacidad estas decisiones no se hacen públicas: se informa directamente a la persona afectada. Todo el proceso se guía por la ley estadounidense, las políticas internas y el interés nacional", expuso.
Por tanto, reiteró que EU cancelará cualquier visa si tiene motivos para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas.
