Embajada de EU alerta a spring breakers sobre riesgos en México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- La embajada de Estados Unidos en México alertó a sus ciudadanos que tienen contemplado visitar las playas de México, como parte del Spring Break al que acuden miles de estadounidenses cada año.

Alerta de la embajada de EU sobre riesgos en México

Indicó que "si bien la violencia generalizada que se desató el 22 de febrero", tras el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" ha terminado, "persisten los riesgos de delincuencia y secuestro".

La representación estadounidense recordó que hay alerta de viaje por estado y pidió considerar una "preparación ante crisis".

"La delincuencia, incluyendo los delitos violentos, puede ocurrir en cualquier lugar de México, incluso en destinos turísticos populares.

"Esto incluye homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos. Los ciudadanos estadounidenses deben tener precaución en los destinos populares de vacaciones de primavera, especialmente al anochecer", alertó.

Recomendaciones y niveles de alerta por estado

Indicó también que la posesión y el consumo de drogas, incluida la marihuana medicinal, son ilegales en México y pueden conllevar penas de prisión.

Mencionó la embajada que ciudadanos estadounidenses han fallecido o sufrido enfermedades graves por consumir drogas sintéticas o medicamentos recetados falsificados. También recomendó evitar los vapeadores.

Señaló que los permisos estadounidenses para portar armas no son válidos en México y alertó que ante emergencias médicas, los precios de los hospitales privados pueden ser más altos que en Estados Unidos y podrían requerir un pago por adelantado.

Agregó que el alcohol no regulado puede estar contaminado: "Tenga cuidado de que alguien le ponga algo en su bebida: no deje bebidas desatendidas ni las acepte de desconocidos. Vigile la preparación de su bebida".

También alertó por agresiones sexuales, ahogamientos en las playas, extorsiones y estafas.

· Para Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas indicó que están en nivel 4, por lo que pidió no viajar.

· Baja California, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Morelos, Sonora y Jalisco están en alerta 3, por lo que pidió reconsiderar el viaje.

· Campeche y Yucatán están en nivel 1 por lo que es necesario tomar "precauciones normales".