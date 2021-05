Embajadas europeas urgen seguridad para periodistas

La Unión Europea en México, así como las embajadas de Noruega y Suiza acreditadas en territorio mexicano, manifestaron su preocupación por el grado de violencia e intimidación que enfrentan los periodistas mexicanos.

Las representaciones diplomáticas condenaron el asesinato del periodista Benjamín Morales Hernández, ocurrido entre el 2 y 3 de mayo pasados, en Sonora.

Morales Hernández, fundador del sitio de noticias Xonoidag, de Sonoyta, Sonora, fue secuestrado el pasado 2 de mayo y su cuerpo se encontró el 3 de mayo al lado de su vehículo y con varios impactos de bala.

"Expresamos nuestras condolencias y nuestra profunda solidaridad con la familias y amigos de la víctima.

"La muerte del Sr. Morales Hernández, descubierta el Día Internacional de la Libertad de Prensa, demuestra una vez más el preocupante grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchos periodistas en México", difundieron las representaciones diplomáticas a través de un comunicado.

Añadieron que hay una falta de resultados en las investigaciones abiertas para esclarecer casos anteriores de asesinatos de periodistas en México y reiteraron el llamado a las autoridades competentes para que desplieguen todos los esfuerzos posibles y lleven a cabo una indagación expedita y transparente con el fin de identificar y juzgar a los responsables, para que no haya "zonas de silencio" donde ningún periodista se atreva a trabajar.

"Ante la alarmante reincidencia de agresiones contra periodistas en el país, instamos a las autoridades mexicanas competentes a hacer uso de todos los medios a su alcance para garantizar la protección de todas las personas que ejercen labores periodísticas en México.

"Asimismo, instamos a las autoridades a que el asesinato del Sr. Morales Hernández no quede impune", agregaron.

Las embajadas de la Unión Europea, Suiza y Noruega en México expresaron su apoyo a quienes promueven el derecho a una información libre y transparente: "La existencia de medios de comunicación libres, diversos e independientes es una condición indispensable para el fomento y protección de la democracia".

También la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la UNESCO han condenado el asesinato de Morales Hernández, cuyo cádaver fue encontrado el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

La directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, pidió a las autoridades mexicanas que investiguen y persigan este delito con todo el peso de la ley.

"Los periodistas deben poder realizar su vital labor de informar al público sin temer por sus vidas", señaló Azoulay.

"Los delitos contra los medios de comunicación son una amenaza para la libertad de expresión de toda la sociedad y no deben quedar impunes", añadió.

Benjamín Morales Hernández, fundador y director del sitio web de noticias Xonoidag, fue secuestrado en su coche cerca de su casa. Había denunciado haber recibido amenazas de muerte. Su cadáver apareció acribillado al día siguiente.