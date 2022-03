Embajadora pide a diputados unirse a sanciones contra Rusia

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, acudió a la Cámara de Diputados para rechazar la posición neutral de México ante el conflicto Rusia-Ucrania, y solicitar que el gobierno mexicano se una a las sanciones y exclusión contra el país ruso.

La funcionaria ucraniana consideró que mantener relaciones con un "régimen agresor", "es inaceptable".

"Hace unos días el Presidente de Suiza, Ignazio Cassis, dijo una cosa muy importante: Nunca desde la Segunda Guerra Mundial los derechos de un país habían sido tan violados por otro país. Nadie puede hacerse a un lado. Hacer el juego al agresor no es neutralidad. Consideramos inaceptable mantener relaciones con un régimen agresor, que ataca abiertamente a un país vecino sin causa, motivo ni aviso previo", puntualizó.

Acompañada por legisladores de Movimiento Ciudadano, la diplomática solicitó el respaldo de los diputados para impulsar acciones como la suspensión de herramientas de propaganda como los medios Russia Today y Sputnik.

"Tal decisión no tendría nada que ver con la libertad de expresión ya que en la misma Rusia simplemente no existe tal libertad. En ese país acaban de prohibir la prensa libre, amenazando con muchos años de cárcel a todos quienes divulgue opiniones distintas al del régimen del Kremlin", puntualizó.

La embajadora recordó que tras los ataques de Rusia, casi mil trecientos civiles han muerto en Ucrania.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, consideró que México no puede tomar una posición pasiva ante una agresión, y adelantó que su bancada impulsará acciones en la Junta de Coordinación Política "para que la ayuda humanitaria de todos los tipos y de todos los órdenes no tenga restricciones ni limitaciones por parte del Estado mexicano".

Agregó que solicitará que México participe en la imposición de sanciones "a quien ha agredido a un pueblo valiente e inocente".