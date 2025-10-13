Emotivo rescate de pareja de abuelos en Poza Rica

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Luego de las intensas lluvias que han enfrentado algunas entidades del país, se han provocado algunos desastres naturales, de los cuales la población vive las consecuencias.

Hace unos días se viralizaron en las redes sociales videos sobre la gran y devastadora inundación en Poza Rica, Veracruz. Hasta el momento, es una de las peores tragedias que ha vivido México en lo que resta del año.

De acuerdo con un informe dado por el Gobierno de México, menciona que hasta el momento en Veracruz hay 18 personas fallecidas y aproximadamente 29 mil 267 viviendas afectadas.

Algunos internautas se han conmovido por las diversas situaciones trágicas que han vivido las personas en esta región, por lo que han empatizado con la situación y han difundido información y ayuda alimentaria para las personas afectadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pareja de abuelitos se abraza mientras espera rescate tras inundación en Poza Rica

En las redes sociales se ha hecho viral una pareja de abuelitos abrazados en lo alto del techo de su casa, la cual quedó completamente invisible ya que estaba cubierta de agua debido a las fuertes inundaciones.

Posteriormente, se muestra el rescate de estos adultos mayores por parte de ciudadanos que se desplazaban en lancha para rescatar personas, lo que dejó tranquilos a muchas personas.