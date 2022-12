Empresarios yucatecos buscarán revertir Plan B en tribunales

A-AA+

MÉRIDA, Yuc., diciembre 17 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de Coparmex en Mérida, Beatriz Gómory Correa, afirmó que el año 2023 será incierto por las políticas del Gobierno Federal que podrían desestabilizar la economía y la democracia y aseguró que los empresarios locales buscarán revertir el llamado "Plan B", en tribunales.

La líder empresarial señaló que el "plan B" que fue aprobado por la mayoría morenista en el Senado de la República es un lamentable retroceso para la vida democrática del país, pero aseguró "que esto no ha terminado porque habrá que acudir a las instancias jurídicas, ya que muchas de las resoluciones son anticonstitucionales y habrá que revertirlas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación", dijo.

Afirmó entre otras cosas, que para que una reforma electoral funcione se necesita el consenso de todas las fuerzas políticas, pero "la aprobación del plan B no genera confianza, sino dudas e incertidumbre social".

"En la Coparmex, como integrantes de la sociedad civil, seguiremos informando de una manera sencilla lo que vaya ocurriendo en los próximos días, cuando se presenten recursos de inconformidad ante la aprobación del plan B", manifestó.

Declaró que en el sector empresarial hay optimismo de que el plan B se revierta en los tribunales "porque estamos seguros que muchos puntos son inconstitucionales".

Recordó que la postura del sector empresarial se mantiene en señalar que no es el momento, "en lugar de aprovechar las ventajas que tenemos, se están desaprovechando generando desconfianza, hacia los ciudadanos y hacia el mundo".

Aseguró que no obstante el escenario que se genera desde el Palacio Nacional se esperan que las elecciones del 2024 transcurran en paz.