Empresas de Cuba buscan comprar petróleo a Pemex: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- Al insistir en que seguirá el

a Cuba, la presidenta

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indicó que hayde la isla que buscan adquirir combustible de"Esto es muy importante: Hay, porque hayen Cuba; hay, hay otrasen Cuba que requieren losy esascomo, están buscando a privados que les quiera llevar los, no necesariamente de gobierno a gobierno."Hay privados que se han acercado a nosotros, por ejemplo, para poder comprarle combustible ay llevar ellos a los privados de Cuba, eso es una de las solicitudes de los privados a", expuso Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 30 de marzo en Palacio Nacional.Al referir que hay varias empresas con este interés, la Mandataria federal explicó que hay algunas que compran petróleo a México y reportan a dónde lo van a llevar: "Porque no necesariamente es un, hayque se dedican al transporte de combustible y la parte decrudo o de algún otro combustible, se vende a una empresa privada que después lo lleva a otro país, hay que señalar esto".La mandataria federal recalcó que Cuba abrió su economía a otros países "y todo eso se estáquétomamos"."Lava a seguir y laes algo que México ha desarrollado siempre con Cuba y vamos a seguir haciendo", dijo.