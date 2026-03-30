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Empresas de Cuba buscan comprar petróleo a Pemex: Sheinbaum

Sheinbaum señala que la compra de combustible no es solo gobierno a gobierno, sino también entre privados.

Por El Universal

Marzo 30, 2026 12:50 p.m.
A
Empresas de Cuba buscan comprar petróleo a Pemex: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- Al insistir en que seguirá el

envío de ayuda humanitaria
a Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

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indicó que hay empresas privadas de la isla que buscan adquirir combustible de Pemex.
"Esto es muy importante: Hay empresas privadas, porque hay empresas privadas en Cuba; hay hoteles, hay otras empresas privadas en Cuba que requieren los combustibles y esas empresas privadas como hoteles, están buscando a privados que les quiera llevar los combustibles, no necesariamente de gobierno a gobierno.
"Hay privados que se han acercado a nosotros, por ejemplo, para poder comprarle combustible a Pemex y llevar ellos a los privados de Cuba, eso es una de las solicitudes de los privados a Pemex", expuso Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 30 de marzo en Palacio Nacional.
Al referir que hay varias empresas con este interés, la Mandataria federal explicó que hay algunas que compran petróleo a México y reportan a dónde lo van a llevar: "Porque no necesariamente es un acuerdo gobierno-gobierno, hay empresas privadas que se dedican al transporte de combustible y la parte de exportación de petróleo crudo o de algún otro combustible, se vende a una empresa privada que después lo lleva a otro país, hay que señalar esto".
La mandataria federal recalcó que Cuba abrió su economía a otros países "y todo eso se está revisando qué distintas acciones tomamos".
"La ayuda humanitaria va a seguir y la relación comercial es algo que México ha desarrollado siempre con Cuba y vamos a seguir haciendo", dijo.

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