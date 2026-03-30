Empresas de Cuba buscan comprar petróleo a Pemex: Sheinbaum
Sheinbaum señala que la compra de combustible no es solo gobierno a gobierno, sino también entre privados.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- Al insistir en que seguirá elenvío de ayuda humanitaria a Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
indicó que hay empresas privadas de la isla que buscan adquirir combustible de Pemex.
"Esto es muy importante: Hay empresas privadas, porque hay empresas privadas en Cuba; hay hoteles, hay otras empresas privadas en Cuba que requieren los combustibles y esas empresas privadas como hoteles, están buscando a privados que les quiera llevar los combustibles, no necesariamente de gobierno a gobierno.
"Hay privados que se han acercado a nosotros, por ejemplo, para poder comprarle combustible a Pemex y llevar ellos a los privados de Cuba, eso es una de las solicitudes de los privados a Pemex", expuso Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 30 de marzo en Palacio Nacional.
Al referir que hay varias empresas con este interés, la Mandataria federal explicó que hay algunas que compran petróleo a México y reportan a dónde lo van a llevar: "Porque no necesariamente es un acuerdo gobierno-gobierno, hay empresas privadas que se dedican al transporte de combustible y la parte de exportación de petróleo crudo o de algún otro combustible, se vende a una empresa privada que después lo lleva a otro país, hay que señalar esto".
La mandataria federal recalcó que Cuba abrió su economía a otros países "y todo eso se está revisando qué distintas acciones tomamos".
"La ayuda humanitaria va a seguir y la relación comercial es algo que México ha desarrollado siempre con Cuba y vamos a seguir haciendo", dijo.
no te pierdas estas noticias
Empresas de Cuba buscan comprar petróleo a Pemex: Sheinbaum
SLP
El Universal
Sheinbaum señala que la compra de combustible no es solo gobierno a gobierno, sino también entre privados.
Aseguran embarcación con 650 kilos de cocaína
SLP
El Universal
Seis presuntos infractores fueron detenidos y puestos a disposición de autoridades competentes.
Especial | El PT lleva décadas de esquirol
SLP
SinEmbargo.mx
Ayudó a Duarte, a Ulises. Y juega PRI si se necesita