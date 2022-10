En 2019 crimen organizado expandió su influencia, opina Oropeza Garnica

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- A partir del 2019 el crimen organizado en México escaló, fortaleció su capacidad de fuego y expandió sus áreas de influencia en el país, todo ello con una tolerancia sin precedentes, aseveró el general de división en retiro Juan Alfredo Oropeza Garnica, creador del fusil mexicano FX-05.

Al participar en el Foro Internacional "Seguridad y Justicia por un México mejor", realizado en el Senado de la República, detalló que "de 2019 hacia acá con gran preocupación, hemos visto cómo se han tornado exponenciales sus capacidades ante una tolerancia sin precedente que nos es incomprensible, fortaleciendo notablemente sus capacidades con efectos múltiples del crimen organizado en extensas áreas de país".

Ante senadores y expertos, dijo que esa capacidad del crimen organizado y de los cárteles se refleja con el uso de drones. "Pareciera que se trata de otro ejército ilegal, como ente económico sus utilidades son desmedidas con un apetito voraz para que esta escalen, su crecimiento conlleva a luchas con violencia por el control territorial y toca las estructuras del gobierno, representando el principal desafío a nuestra democracia".

Oropeza Garnica señaló que en más del 70 por ciento del territorio nacional está azotado por el crimen organizado.

"En el 72 por ciento del territorio nacional, hay presencia de algún cártel, banda o célula criminal, hay estados en que los grupos del narcotráfico se han dividido los territorios", dijo quien se desempeñó como secretario particular del general Antonio Riviello Bazán, Secretario de la Defensa Nacional durante la administración de Carlos Salinas de Gortari.

Destacó que de los 2 mil 446 municipios, al menos mil 058 de ellos hay uno o varios grupos del crimen organizado. "Según información de la Sedena, existen más de 80 organizaciones y 16 bandas delictivas, así como 419 nombres asociados a la delincuencia, catalogados como blancos relevantes por la violencia que generan".

El general en retiro, expuso que el Cártel Jalisco Nueva Generación se ha convertido en la organización que más violencia genera en el país, pues tiene presencia en 419 municipios y ha generado alianzas con otras organizaciones para expandir sus operaciones.

"Ha generado alianzas que lo han llevado a tener presencia en casi todo el país, se ha vuelto un problema grave, es calificado como uno de los generadores de violencia en diversas zonas de México que pueden estabilizar a la alza delitos de alto impacto como narcomenudeo, homicidio y secuestro y lo que está de moda, la extorsión", indicó.

Sin embargo, Oropeza Garnica, expuso que el Cártel de Sinaloa o del Pacífico, aún es la organización dominante en el país.

"En los reportes de inteligencia de Sedena se encontró que de los más de mil municipios donde hay presencia de algún cártel o banda delictiva, en 300 de 43, es decir, uno de cada cinco hay dos o más grupos delictivos, ya sea por alianza o porque se están disputando territorios", agregó.

Consideró que difícilmente la actual administración federal logrará abatir la criminalidad en los dos años que le restan.

"Estamos a escasos dos años de que termine esta administración, estimo que difícilmente cambiarán las cosas en materia de seguridad, debemos prepararnos para lo que sigue, si seguimos practicando las mismas estrategias contra el crimen organizado como hasta ahora, pues los resultados va a ser los mismos, debemos de idear algo distinto", indicó.

Se pronunció por revivir la estrategia de seguridad denominada tolerancia cero e implementarla a nivel nacional.

"La tolerancia cero, que no es mala, debe de instaurarse en todo el país, es un tipo de política en materia de seguridad pública que propone el castigo severo y férreo contra aquellas personas que cometen algún tipo de acto delictivo, se debe de implementar proporcionando un software para recabar la información de faltas administrativas, de tránsito, conectadas al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera para controlar a los delincuentes a través del dinero", recomendó.

El ex alto mando castrense, rechazó que el titular del Ejecutivo Federal esté presionado por 43 generales para decidir la estrategia de seguridad que se debe implementar.

"Las fuerzas armadas representan una de las instituciones más admiradas y respetadas por los ciudadanos, son una fuerza para la estabilidad y el progreso de México, defienden y salvaguardan los valores supremos, la paz, la unidad, la justicia, la seguridad, la libertad y nuestra soberanía; todas aquellas especulaciones que inclusive legisladores han hecho de que la autoridad militar está sobre cualquier otra, de ninguna manera, o que hay 43 generales que dicen que son los que deciden y han presionado al Presidente, jamás, y lo digo y me atengo a las consecuencias", concluyó.