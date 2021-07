En Badiraguato la gente está muy contenta con Sembrando Vida: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la población de Badiraguato, Sinaloa -municipio natal de Joaquín "El Chapo" Guzmán, y la zona del Triángulo Dorado está "muy contenta" con el programa Sembrando Vida.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que este programa busca ser una opción y una alternativa para que la gente no se vea obligada a sembrar droga y tenga alternativas.

"Nos estamos aplicando en el Triángulo Dorado, allá en Sinaloa, en Durango, en Chihuahua, y la gente está contenta, Badiraguato, en todos esos municipios, con el programa Sembrando Vida", dijo el presidente.

"Yo sostengo, mi filosofía es que el ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, hay que cambiar las circunstancias, hay que dar oportunidades a todos, atender mucho a los jóvenes. Ese es el desafío mayor", explicó.

En Palacio Nacional, el mandatario federal indicó que recorrerá este fin de semana diversos municipios de Guerrero para supervisar los programas sociales de su gobierno, como Sembrando Vida.

"Ya se está extendiendo el programa Sembrando Vida, y voy a eso (a Guerrero), a ver cómo vamos ampliando el programa porque también queremos que sea una opción, una alternativa, que no se vea la gente obligada a sembrar droga, que tenga opciones, que tenga alternativas, una de esas alternativas es el Sembrado Vida y vamos poco a poco lográndolo", concluyó.