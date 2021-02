"En días, registro de adultos mayores a vacuna será más eficiente"

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que en un par de días el registro plataforma mivacuna.salud.gob.mx será más eficiente, para que los adultos mayores de 60 años puedan registrarse con el objeto de solicitar la vacuna contra Covid-19.

En la conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el funcionario de salud llamó a la población a que no se preocupe, porque todos los mexicanos recibirán de manera gratuita una vacuna contra el nuevo coronavirus.

"La plataforma recibió miles de consultas, eso la puso en estrés, y el área de Política Digital de Presidencia y el área de Tecnología de Salud están viendo la expansión de esta plataforma".

Expresó que también recibieron el respaldo tecnológico por parte del Registro Nacional de Población (RENAPO), de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras dependencias, para mantener en operación la plataforma.

El doctor López-Gatell aclaró que el orden de registro no tiene relación alguna con el orden de vacunación.

"No tengan la preocupación de ponerse primero en la fila, tenemos vacunas para vacunar a todos. El orden esta priorizado de acuerdo con criterio científicos".

Destacó que se tiene planeado vacunar a tres millones de adultos mayores de zonas rurales para una semana por lo que habrá 20 mil brigadas correcaminos, y en colaboración con Universidades de país ya se tienen 22 mil voluntarios universitarios para un operativo histórico de vacunación.

En la mañanera, López-Gatell presumió en tiempo real que la plataforma estaba en operación al mostrarla en la pantalla que se usa para las exposiciones de los funcionarios.