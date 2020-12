En el ámbito judicial, situación de escuela que tiene clases: SEP

El secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que se encuentra en el ámbito judicial la decisión de tener abierta una escuela del empresario Ricardo Salinas Pliego en la Ciudad de México, aún cuando el semáforo epidemiológico no está en color verde como se estableció para regresar a los planteles educativos.

"Hubo un amparo que en este momento se está trabajando para poder tener esa situación resuelta, pero está en el terreno judicial", dijo el funcionario durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Colegio Humanitree, en las Lomas de Chapultepec, opera en sus instalaciones lo que denominó "Centro Comunitario de Aprendizaje", al que pueden asistir de forma presencial los alumnos que cuenten con el consentimiento voluntario de sus padres para "recibir apoyo y mejores herramientas para el aprendizaje".

Esto luego de que el colegio obtuvo un amparo en contra de las disposiciones de las secretarías de Salud y Educación Pública para mantener cerradas las escuelas en el contexto de la pandemia de Covid-19.

El secretario de Educación señaló que se mantendrán las clases a distancia aunque en los estados se cuenta con semáforo epidemiológico de color verde.

Advirtió que si este fin de año no se cumple con las medidas sanitarias, algunos de los estados podrían cambiar de color ante el alza de contagios de coronavirus.

"Si hoy abriéramos, si hoy hubiera muchos estados de semáforo verde, más o menos la mitad de la población mandaría a sus hijos al escuela, pero la otra mitad no los mandaría por decisión propia, en este sentido hay apreciaciones bastante diferenciadas para lo que es seguro para sus hijos y de maestros", dijo.