En EU, 14 deudos denunciarán a empresas vinculadas a L12

Deudos de las víctimas que dejó el accidente en la Línea 12 continúan con su intención de demandar civilmente, en tribunales de Estados Unidos, a las empresas Alstom Transportation, CAF USA, ICA, Carso Infraestructura y Construcción y Alstom México. El objetivo de este proceso, independiente del que se sigue en la capital, es exigir el pago de una indemnización justa, medidas compensatorias y daños punitivos para los afectados.

De momento, entre los familiares de las víctimas se encuentran los padres de Nancy Lezama, quien murió el día del accidente mientras que su hermana Tania aún presenta secuelas del accidente, así como de Melitón Velasco López y de Sergio René Alvarado, al igual que los de Brandon Giovanni, el niño de 13 años que también perdió la vida. Aunque la denuncia civil aún no se ha interpuesto, se espera que, en total, sean familiares de al menos 14 víctimas los que realicen el proceso legal, el cual buscará que las empresas que participaron en el diseño, construcción y mantenimiento de la Línea Dorada se responsabilicen por los daños ocasionados, explicaron integrantes de los despachos de abogados The Webster Law Firm y Carbino Legal.

La semana pasada, los abogados aclararon que la demanda de indemnización es independiente de la que el Gobierno ha ofrecido a las familias, por parte del seguro del Metro que, de momento, se ha fijado en poco más de 600 mil pesos. Las firmas, indicaron, buscan que se juzgue a las empresas y no a funcionarios.

Sobre los montos que podrían lograr las familias, los litigantes no dieron una cifra precisa, aunque sí consideraron que podría alcanzar varios millones de dólares. Respecto a las condiciones del apoyo que están ofreciendo a los deudos, tampoco entraron en detalle. Sólo informaron que cuentan con un contrato confidencial con sus representados. La firma The Webster Law Firm ha representado a víctimas en casos como el desplome de la aeronave Bombardier Challenger, en Coahuila, en 2019; el descarrilamiento y explosión de 73 vagones de un tren que transportaba petróleo en Canadá y que destruyó al menos 30 casas.



"No voy a confrontarme"

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que hacer un tema político del accidente de la Línea 12 del Metro sería mezquino y adelantó que esta semana se tendrá un primer dictamen de la empresa internacional DNV. Además, precisó que no va a confrontarse con el canciller Marcelo Ebrard, por el accidente ocurrido el pasado 3 de mayo.

"Que quede claro, para mí este no es un tema político, sería mezquino hacer de esto un tema político. Lo que queremos es la verdad y la operación de la Línea 12, pero de forma segura.

"Jamás voy a politizar este tema, sino sencillamente la verdad, la justicia y la reparación de la Línea 12", precisó.

Sheinbaum señaló que existen tres elementos fundamentales que guían al Gobierno capitalino en la investigación de la Línea 12 del Metro: atención integral a víctimas, conocer la verdad y ponerla en funcionamiento.

Añadió que la contratación de la empresa internacional fue para que se presenten los dictámenes en honor a las víctimas y a la verdad sobre el incidente, por lo que esta semana se presentará la primera valoración basada en evidencias, información y elementos sustantivos del peritaje; posteriormente, dijo, se tendrá un segundo y tercer documento.

La mandataria aseguró que hay una atención integral a las víctimas, tanto a las familias de personas fallecidas como de quienes perecieron, por parte del Gobierno de la Ciudad, además de que se brinda atención personalizada a través de servidores públicos y se apoya con becas a menores, acciones de vivienda y reparación integral del daño, entre otras medidas.

"El interés primordial son las víctimas, pero también que se conozca la verdad, y que podamos tener una Línea 12 operando en el menor tiempo posible".