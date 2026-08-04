En evidencia, vulnerabilidad de "Saberes"

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CIUDAD DE MÉXICO.- El periodista Claudio Ochoa Huerta reveló que Territorium Life, la empresa que vendió a la UNAM el software para el examen de admisión en línea en el que se detectaron trampas tras los resultados, también opera en la plataforma Saberes, implementada en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que consiste en un espacio para tomar cursos educativos y emite constancias al concluirlos.

En Latinus Diario, el también columnista de esta casa editorial calificó a Saberes como vulnerable, pues, sin realizar los cursos y sin obtener el conocimiento para conseguir el conocimiento necesario, obtuvo dos constancias, una en "Análisis de Datos para Todos: Descubre Información Valiosa con la Ayuda de la IA" y otra en "Vacunación Pediátrica para Profesionales de la Salud".

"Logramos certificarnos sin haber cursado un solo minuto gracias a la vulnerabilidad del sistema", comentó.

Ochoa Huerta mostró que el primer curso está certificado por el Gobierno de México, la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Salud (SSa), la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), la UNAM y el Tecnológico de Monterrey; el segundo, otorgado por el Hospital Civil de Guadalajara, está certificado también por el Gobierno de México y la SEP.

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Al escanear los códigos QR que contiene la Constancia otorgada, se puede ver que estaba validada; no obstante, más de dos horas después de haber revelado la información, a las 12:47 horas, la verificación de certificado del periodista fue invalidada.