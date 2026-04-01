"En la 4T no estamos obligados a ser austeros", insiste Noroña

Ningún político del movimiento de la Cuarta Transformación tiene la obligación de ser austero en su vida personal, aseguró el senador Gerardo Fernández Noroña, al advertir que la austeridad se debe exigir solo en el ejercicio del presupuesto público, no en el estilo de vida de las personas servidoras públicas.

En redes sociales, el expresidente del Senado acusó que el propio movimiento de la 4T ha abierto la puerta para que la oposición la ataque con el argumento de la austeridad republicana.

El legislador de Morena reprobó también el "acoso" a José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y a su familia, por vacacionar en lugares que sus ingresos económicos se lo permiten.

"En el caso de José Ramón tiene legítimos ingresos, como todos los que la rabia les sale por los poros, que hacían negocios al cobijo del poder, para ir a descansar ahora en estas fechas. (...) Es muy ruin, sobre todo a los niños, a sus hijos, a los hijos de José Ramón, son pequeños, menores de edad, y es infame lo que hacen. Y ese odio que tienen es porque además les ha ido muy bien. Lo que no toleran es que pueda estar en el mismo espacio. Reitero, nos quieren de sus choferes, de su valet parking, de sus meseros, en el mejor de los casos de capitán del restaurante", afirmó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dijo que "es verdaderamente grotesco el nivel, además de incorrecto, el acoso a un particular, por más que sea el hijo del compañero presidente López Obrador".

"¿Cuándo han sido sometidos a ese escrutinio los hijos del cabeza hueca de Vicente Fox?, el propio hijo de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que es un tipejo, y que ha manifestado interés de participar políticamente y que no se le conoce ningún oficio ni beneficio, ningún ingreso, y que se da la gran vida. ¿Cuándo le han dado seguimiento a el Borolitas? Nunca, absolutamente nunca, a los hijos, hijas de Enrique Peña Nieto", recriminó.

Fernández Noroña calificó de hipócritas a quienes critican que personajes de la 4T coman en ciertos restaurantes, viajen o vistan ropa de marca.

"No pueden obligar a una persona a ser austera, pero además son hipócritas, porque ¿qué quieren?, o sea, ¿qué pretenden?, ¿que si tú tienes una mejoría económica perfectamente justificada con tus ingresos no tengas acceso a esa mejoría económica?

"A ver, Marcelo Ebrard es un hombre cuya familia tiene fortuna por generaciones. ¿Le vas a pedir que se vaya a vivir ahí junto a mi departamento en el Centro Histórico en Leandro Valle 14?, o sea, es ridículo. Omar García Harfuch, su familia es adinerada de varias generaciones. ¿Le vas a pedir que se vaya a vivir al Centro Histórico?, es ridículo, de verdad es ridículo", señaló.

"Ahora resulta que debes sentirte culpable por dedicarte a la política, que debes sentirte culpable por ejercer el servicio al pueblo, que debes sentirte incómodo por el ingreso que tienes. ¡Si se han bajado de manera dramática los ingresos! Un senador de la República ganaba como 600 mil pesos mensuales en el viejo régimen", aseguró.

El expresidente del Senado reprochó que el propio movimiento de la 4T ha abierto la puerta para que la oposición critique el modo de vida de funcionarios públicos o de quienes forman parte de las bancadas oficialistas en el Senado y en la Cámara de Diputados.

"Es un nivel de golpeteo constante, porque su único argumento es, y el movimiento les ha abierto esa puerta, lo digo con franqueza también, que si eres austero o no eres austero. Digan misa, en lo personal ningún político, política, del movimiento, tiene obligación de ser austero en lo personal. Ninguno, en las políticas públicas absolutamente, y yo vuelvo a insistir que si tus desplantes acreditan un nivel de vida superior a tu ingreso, ahí eso no hay que tolerarlo, porque eso huele a corrupción. De mí dirán misa, pero no pueden, o sea, uso mezclilla todo el tiempo, es absurdo, o me pongo calcetines, no bueno, es ridículo, mis camisas mexicanas todo el tiempo, yo nunca uso relojes", apuntó.

En distintas ocasiones, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, ha advertido a los dirigentes y representantes de la Cuarta Transformación que deben "predicar con el ejemplo", actuar con austeridad y evitar lujos, aunque cuenten con recursos económicos para hacerlo.

"Debemos actuar siempre con el ejemplo, y eso significa adoptar en la vida cotidiana, pública y privada, las máximas jurásicas, que son dos: uno, vivir en la justa medianía, y dos, entender que el poder es humildad"

En mayo de 2025, durante la sexta sesión ordinaria de su Consejo Nacional, Morena aprobó por unanimidad los "Lineamientos para el comportamiento ético que deben tener las personas representantes, servidoras públicas, protagonistas del cambio verdadero y militantes de Morena".

El documento establece que está prohibido realizar viajes aéreos en primera clase o utilizar vehículos aéreos privados; utilizar vehículos blindados, servicios de seguridad privada o personal de apoyo excesivo; hacer turismo político y participar en congresos internacionales; promover el consumismo o exhibir signos de ostentación material como joyería, ropa de marcas exclusivas, propiedades o automóviles de alto valor, restaurantes o turismo de lujo, "entre otras extravagancias".

"La parafernalia del poder pertenece al pasado de corrupción y privilegios. Morena es humildad", remarcan dichos lineamientos.