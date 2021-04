"En la muerte de mi padre no tuvo nada que ver la vacuna, tengan confianza y vacúnense todos"

"No tuvo nada que ver la vacuna, mi papá, como médico que ama a la comunidad entera, el mensaje que daría sería que se vacunen, que tengan confianza en el medicamento". Esas son las palabras que expresó Carlos Canseco, el hijo del médico de 80 años que falleció este miércoles en Oaxaca, unos minutos después de que se le aplicó la dosis anti Covid-19.

Este miércoles, el médico Armando Canseco Peralta, del municipio de Santo Domingo Tehuantepec, acudió a recibir la aplicación de la vacuna, sin reportar sentirse mal. Tras recibir la dosis de CanSino pasó a la sala de observación y se desvaneció, por lo que fue atendido por personal médico que se encontraba en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital General de Santo Domingo.

Aunque se le brindó soporte médico durante el trayecto, se corroboró su defunción a la llegada al hospital. La muerte fue confirmada por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), que catalogó el caso como un Evento Supuestamente Atribuible a Vacunación e Inmunización (ESAVI), pero la causa del deceso será dictaminada por un Comité Nacional de Expertos.

Hoy, en el barrio Guichivere, de donde era originario el médico, familiares y amigos se dieron cita para despedirlo en su hogar, donde se está velando. De acuerdo con amigos de la familia, tanto el doctor Armando como su esposa se mantenían en total aislamiento y seguían al pie de la letra las medidas sanitarias para prevenir los contagios de Covid-19; además, esperaban con gusto la llegada de la vacuna al Istmo de Tehuantepec.

"Era una persona de gran calidad humana, como médico como persona. Muy admirable (...) se cuidó muchísimo con su esposa, que eran una pareja ideal, observaron todas las medidas y cuando tocó vacunarnos con mucha ilusión se fue a vacunar el día ayer y lo acompañamos", narró en el sepelio Fernanda Sánchez Márquez, amiga cercana de Armando Canseco.

La mujer, quien acompañaba al médico en el momento de su muerte, explicó que unos minutos después de que recibió la vacuna el hombre se desvaneció; sin embargo, aseguró que no se puede responsabilizar a la vacuna de CanSino por la muerte de su amigo.

"No puedo decir que fue por la vacuna la que desencadenó este problema, pudo haber sido por otras causas y que haya sido algo que haya coincidido. Serán los investigadores y médicos los que podrían determinar qué fue lo que ocasionó la muerte (...) Lo vamos a recordar como una persona ejemplar", afirmó.

Para Carlos, el hijo del médico Armando Canseco, quien llegó de Puebla, explicó que todo el cariño que las personas están expresando para despedir a su padre se debe a que fue un hombre que vivió y murió en paz. Y recalcó que su padre esperaba poder vacunarse e insistió en que no debe responsabilizarse a la vacuna por su muerte.

"Mi papá esperaba con ansia este instante, yo creo que hasta la emoción le ganó. Mi padre muere de un infarto fulminante que coincidió con mil elementos, pero eso no tuvo absolutamente nada que ver el tema de la vacuna", finalizó.

Este jueves continúan el proceso de vacunación en 49 municipios del Istmo de Tehuantepec, la última región que recibe la vacuna antiCovid-19 en Oaxaca y donde se proyecta inmunizar a más de 75 mil adultos mayores con el biológico de la farmacéutica CanSino, de una sola dosis.

Esta vacuna es considerada segura por el gobierno de México y de acuerdo con la Guía Técnica para la aplicación de la vacuna de CanSino de la Secretaría de Salud, los resultados del análisis intermedio del ensayo clínico de Fase III mostraron que tiene una eficacia general del 68.83 % para la prevención de todas las infecciones sintomáticas de Covid-19.

Mientras que señala que los eventos adversos reportados en los ensayos clínicos hasta ahora fueron en su mayoría leves o moderados. Este ha sido el único caso donde se ha reportado la muerte de una persona que se ha registrado en Oaxaca desde el arranque del proceso de vacunación, el pasado 15 de febrero.