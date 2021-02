En los hechos, AMLO está siendo antifeminista: Sabina Berman

La escritora Sabina Berman aseguró que en su actuar, el presidente Andrés Manuel López Obrador está siendo antifeminista.

A través de Twitter, la también columnista de EL UNIVERSAL respondió a un usuario, quien comentó que el Presidente no se ha declarado antifeminista, sin embargo, aún no ha entendido el por qué deslindar a los seres humanos por su género.

"Las mujeres por mucho están más lejos de su liberación aún de los hombres progresistas, y por eso se debe poner más atención en sus problemas que son muy concretos y de género", escribió el usuario.

Ante ello, Berman coincidió, pero afirmó que en los hechos el Presidente demuestra estar en contra del feminismo. Además aseguró que el nombramiento de Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero es una bofetada a las mujeres.

AMLO rompe el pacto... pero por México. Este jueves el presidente López Obrador consideró que la frase "rompa el pacto patriarcal" es una expresión importada, una copia, y reiteró que su gobierno es respetuoso del movimiento feminista.

"Ahora con la simulación del feminismo, empiezo a escuchar, romper el pacto, rompe el pacto, rompe el pacto y me enteré lo que era eso hace cinco días, porque mi esposa me dijo: Rompe el pacto patriarcal, o sea deja de estar apoyando a los hombres".

" Ahí cuando se habla de rompe el pacto, ya lo estoy rompiendo el llamado Pacto por México, que fue pacto contra México, o el pacto de silencio que establecieron los que desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa, pero el otro pacto no".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, dijo que el caso de Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena al Gobierno de Guerrero, acusado de presuntamente haber cometido el delito de violación, existe toda una oposición.