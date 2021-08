En Mazatlán, obligatorio certificado de vacunación

A través de una circular, el municipio de Mazatlán notificó a los propietarios de bares, cines, cantinas, centros nocturnos discotecas, restaurantes y responsables de las plazas y mercados que está prohibido el acceso a las personas que no exhiban su certificado de vacunación o una prueba Covid-19 negativa.

Se les notifica que todos los visitantes o clientes están obligados al uso del cubrebocas, por lo que los negocios que a partir de hoy lunes, no acaten estas disposiciones, se harán acreedores a sanciones administrativas.

El ayuntamiento del puerto hizo de su conocimiento que sólo pueden permitir el acceso a sus negocios o espacios públicos, a personas mayores de 18 años, los cuales deben exhibir su certificado de vacunación o el registro oficial de la aplicación de la primera dosis o en su defecto, un examen reciente anticovid en negativo.

La Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Mazatlán dio a conocer que todos sus agremiados, están listos para cumplir con estas nuevas normas sanitarias a fin de contribuir a la disminución de los contagios que se han disparado en esta ciudad.

Con estas nuevas medidas, establecieron que esperan que los clientes entiendan estas disposiciones municipales, sobre todo, porque prácticamente, se concluyó la vacunación del rango de población que va de los 18 a los 29 años de edad.

Eloy Ruíz Gastelum, coordinador de Protección Civil Municipal comentó que van a estar muy atentos en el cumplimiento de estas nuevas normas, sobre todo en los bares, discotecas, centros nocturnos y restaurantes, donde se tiene el mayor número de visitantes en la zona turística.

Comentó que a través de una circular y por redes sociales se ha dado una gran difusión sobre estas medidas que se pondrán en práctica a partir de hoy, para que se exija a los visitantes y clientes, mostrar su certificado de vacunación o un documento oficial de haber recibido la primera dosis o el resultado de la prueba Covid-19 en negativo.

Destacó que habrá visitas de inspección aleatorias a los negocios para validar, no solo que se cumple con esta disposición, sino que se respete el número de clientes permitido y que las mesas guarden una sana distancia.