En México 20 millones sufren alcoholismo, advierte ONG

CIUDAD DE MÉXICO, abril 15 (EL UNIVERSAL).- La Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos A.C. alertó que, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Salud (Ssa), alrededor de 20 millones de personas presentan consumo problemático de alcohol, que incluye abuso, dependencia y riesgo alto en México y advirtió que se registran aproximadamente 115 muertes diarias asociadas al consumo excesivo, lo que representa un importante desafío de salud pública.

Central Mexicana de AA ofrece apoyo gratuito y anónimo

Ante ello, refrendó su apoyo gratuito a quienes reconocen que tienen un problema con su manera de consumir alcohol. Por ello, afirmó que las personas pueden acudir a cualquier grupo de la Central Mexicana de AA a sus reuniones cotidianas de hora y media y apoyarse en la red de ayuda mutua para mantener la sobriedad.

En ese sentido, Juan Arturo Sabines Torres, presidente de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, aclaró que la organización se mantiene firme a sus tradiciones y principios y el programa de AA no está afiliado a ninguna religión, institución política ni movimiento social y se fundamenta en un modelo que se aplica en más de 114 mil grupos ubicados en toda la República Mexicana.

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Principios y valores de Alcohólicos Anónimos en México

Agregó que en éstos no se realizan internamientos, ni hospitalizaciones, ni retiros espirituales, porque nadie acude en contra de su voluntad, así como tampoco se organizan colectas ni se reciben donaciones o despensas.

"La ayuda en AA es completamente voluntaria, sin costo alguno y bajo estrictos principios de anonimato, respeto y libertad individual. La única misión es ayudar a otros alcohólicos a lograr la sobriedad mediante el apoyo mutuo y el uso del programa de recuperación", dijo.

Adicionalmente, Sabines Yorres destacó que uno de los principios fundamentales de AA ha sido y seguirá siendo el respeto al anonimato, "porque este principio ha sido la clave para que personas de toda condición social, etnia, género, orientación o identidad sexual, religión, ideología política, puedan convivir en igualdad, confianza y respeto".

"Gracias a esta tradición, AA ha creado un espacio inclusivo donde la diversidad es una fortaleza, permitiendo que la ayuda llegue a todas las personas en todos los espacios de la sociedad, sin exclusiones, ni discriminaciones", añadió.

Además, enfatizó que es crucial que todo aquel que presente la enfermedad del alcoholismo, busque ayuda en los lugares adecuados, pues la recuperación comienza cuando se elige el acompañamiento correcto.

Asimismo, recordó que, en caso de conocer a alguien que tiene problemas con el consumo del alcohol, se puede encontrar información y ayuda en el sitio web oficial de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos o comunicarse a la línea nacional 800 216 9231.

Acotó que también está disponible la aplicación móvil AA México, donde es posible ubicar el grupo más cercano a su domicilio.

La Central Mexicana también reiteró su compromiso con la sociedad de mantener la claridad de su mensaje y el respeto a la dignidad de todas las personas que buscan recuperarse.