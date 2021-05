En México nunca ha habido democracia: AMLO

A la par de llamar a la población a salir a votar el próximo 6 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México nunca ha habido democracia.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal afirmó que hay condiciones "inmejorables" para que en México se establezca la democracia y que no haya fraudes electorales, y que estos solo queden como "algo bochornoso" que ocurría en el pasado.

"Nunca ha habido democracia en México, en muy pocos momentos, muy pocos. Algo de democracia en los 10 años de la República Restaurada, cuando estuvo de presidente Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Democracia en su esplendor, como no la ha habido desde entonces, durante la presidencia de Madero, el Apóstol de la Democracia; no ha habido un presidente más demócrata en México que Francisco I. Madero", dijo el presidente.

"Luego, otro momento estelar, cuando en el 2000 se permite y se respeta la voluntad de los ciudadanos, cuando pierde por primera vez el partido dominante durante décadas. Y otro momento importante, estelar en la vida democrática de México fue la elección presidencial del 2018. Pero estamos hablando de momentos estelares, por siglos no ha habido democracia en el país", aseveró.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que la manera en que la población pueda ayudar a la democracia en el país es salir a emitir su voto el próximo domingo 6 de junio, pues señaló que de no hacerlo se da margen para que haya fraudes electorales.

"Cuando no participamos, hay más margen para que haya fraudes electorales. Es sencillo de explicar: hay quienes todavía buscan comprar votos, así como compran conciencias, compran lealtades, mercaderes; entonces, pues pueden comprar una determinada cantidad de votos, vamos a decir, hasta un 20% del padrón en una sección electoral. Si no participa la gente y van a votar el 30%, pues ya con los votos que compraron, ganaron, con el 20 por ciento; pero si vota más del 60%, ya ese 20 %de votos comprados ya nos les funciona, no les sirve".

Y agregó: "Entonces, por eso es importante ir a votar, que no nos quedemos sin participar, tenemos que establecer la democracia en el país", dijo.