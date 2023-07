En octubre arrancará vacunación contra influenza

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 4 (EL UNIVERSAL).- Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, anunció que en el mes de octubre iniciará la vacunación conjunta contra el Covid-19 e influenza.

En el martes el Pulso de la Salud, el subsecretario señaló que, siguiendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la vacunación contra Covid-19 tendrá preferencia para aplicarse en personas adultas mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, con obesidad, diabetes y mujeres embarazadas, por lo que no se contemplan a menores de edad.

"Tenemos preferencia de iniciar esta vacunación en octubre, entre otras razones para aprovechar la logística de la vacunación contra la influenza. En México se usa la vacuna contra la influenza desde el 2007 como un programa público, gratuito, totalmente dirigido a las poblaciones de riesgo como son las mismas. Entonces el esquema operativo va a ser conjunto, vacunas contra influencia y vacunas contra Covid.

"Igualmente la OMS ha hecho una cuidadosa recomendación sobre cuáles son estos grupos poblacionales. Son prácticamente los mismos que se recomiendan para la vacunación contra influencia: personas adultas mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, ciertas enfermedades crónicas, enfermedad cardiaca y pulmonar crónicas, diabetes, obesidad extrema, inmunosupresión de distintas causas, cáncer, etcétera, mujeres embarazadas, siempre voy a enfatizar mujeres embarazadas también se recomienda vacunar.

"Y en cambio los grupos de edad más jóvenes, en particular niñas y niños o adolescentes no se les recomienda vacunar por lo que observó durante la pandemia de que son un segmento de la población de muy bajo riesgo de complicaciones", señaló.

"¿El grupo de edad entre 5-17 años entonces queda fuera la vacunación?", se le preguntó.

"Así es, de momento no se ha recomendado que este grupo necesite ser vacunado sino las personas adultas mayores y las personas con las enfermedades crónicas que ya mencioné", respondió.