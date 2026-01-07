En operativo, dan golpe al huachicol en Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, Tamps.- En un operativo desplegado en Nuevo Laredo, autoridades federales lograron la detención de una persona y el aseguramiento de aproximadamente 30 mil litros de hidrocarburo, lo que representa un golpe significativo contra las redes dedicadas al robo y trasiego ilegal de combustible en la región.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer estos resultados como parte de la Operación Frontera Norte correspondientes al 5 de enero de 2026, destacando acciones de alto impacto realizadas en Tamaulipas, particularmente en el combate al tráfico ilícito de hidrocarburos.

De acuerdo con el informe oficial de las autoridades, al detenido se le decomisó un tractocamión acoplado a una caja, presuntamente utilizado para el transporte clandestino del combustible.

El Gabinete de Seguridad destacó que este aseguramiento en Tamaulipas forma parte de una serie de acciones coordinadas que se realizaron el mismo día en otras entidades del país. En Baja California, fue localizado e inhabilitado un puesto de vigilancia en el municipio de Tecate.

En Chihuahua, se logró la detención de una persona con pastillas de fentanilo en Ciudad Juárez; mientras que en Sinaloa, cinco personas armadas fueron capturadas en Culiacán.

El reporte indica que, desde el inicio de la Operación Frontera Norte el 5 de febrero de 2025, se ha logrado la detención de 10 mil 520 personas, así como el aseguramiento de 7 mil 714 armas de fuego, 1 millón 289 mil 460 cartuchos, 34 mil 481 cargadores y 117 mil 312 kilogramos de droga, entre los que destacan 601.8 kilogramos de fentanilo.

A estas cifras se suman el decomiso de 6 mil 143 vehículos y 1 mil 229 inmuebles relacionados con actividades delictivas, lo que refleja el alcance de esta estrategia de seguridad en los estados fronterizos de nuestro país.

El Gabinete de Seguridad subrayó que todas las acciones se llevan a cabo en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, como parte del esfuerzo integral del Gobierno de México para debilitar la estructura operativa y financiera de los grupos criminales que asolan al país.

Se informó que la Operación Frontera Norte continuará de manera permanente, con el objetivo de reducir la violencia, frenar el tráfico de drogas, armas e hidrocarburos, y fortalecer la seguridad en Tamaulipas, así como en el resto del país.