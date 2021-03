En Pemex, "trabajadores deben de elegir libremente a sus representantes: AMLO

En el aniversario de la Expropiación Petrolera y a dos días de que el líder petrolero Carlos Romero Deschamps renunciara a seguir como trabajador en activo, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hay dirigentes disidentes que buscan sustituirlo bajo el pensamiento de "quítate tú porque me toca a mí" y siguen pensando en ellos y no en los trabajadores.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal adelantó que a mediodía en Tabasco, en la celebración que encabezará por el LXXXIII aniversario de la Expropiación Petrolera hablara sobre el tema.

"Los trabajadores deben de elegir libremente a sus representantes. Tenemos que avanzar en el establecimiento de la democracia, y no solo la democracia acotada, en las elecciones para presidentes municipales, gobernadores, Presidente de la República, diputados, senadores, sino democracia sindical, democracia en la escuela, democracia en la familia, democracia como forma de vida", dijo el mandatario.

"Sí hace falta la democracia sindical, también esto lo tiene que demandar, exigir el trabajador, porque nosotros no podemos meternos si no haríamos lo mismo a nombrar los dirigentes, pero existe esa mala costumbre, bueno como ha tardado tanto el régimen antidemocrático, siglos, pues esa fue la forma de hacer política durante muchos años", explicó.

"Los que quieren ahora entrar, los que quieren sustituir a Romero Dechamps, a los dirigentes actuales, pero no solo en el sindicato petrolero, están pensando de la misma manera, quieren el 'quitate tú porque me toca a mí'".

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que los trabajadores deben de ayudar a tener "buenos dirigentes, honestos, no corruptos" y que los dirigentes que sean elegidos piensen en los trabajadores y no en ellos".

El presidente indicó que a su gobierno le corresponde garantizar que no haya "dedazos" y que haya elecciones limpias, libres y voto secreto

Hay un largo camino todavía para hacer valer la democracia, pero hay condiciones ambienten inmejorables para iniciar ya la transformación en el terreno sindical".

Acusó que en el escándalo del "Pemexgate" el gobierno de Vicente Fox se aseguró que habría justicia y que ya no habría "charrismo sindical", pero se terminó negociando con Romero Deschamps.

"Estamos hablando del 2000 y le prolongan a Romero Deschamps pues 20 años más (al frente del sindicato petrolero)".

El presidente López Obrador aseguró que el sindicato petrolero fue un sindicato patriota pues recordó que los dirigentes fueron quienes presentaron una denuncia y quienes negaron el laudo contra las compañías petrolera extranjeras, lo cual fue el sustento legal para la expropiación petrolera.

"Pero con el tiempo se volvió un sindicato corporativo paraestatal, fue perdiendo capacidad de resolver sus renovaciones, mediante la democracia, se fueron haciendo cacicazgos. ¿Se acuerdan cuánto escándalo hubo, cuanta bulla, cuanta prorrogando cuando Salinas encarceló al dirigente sindical de aquel entonces (Joaquin Galicia "La Quina").

"Los jóvenes tiene que estar recordando sobre estas historias, para entender la realidad actual entonces se hace a una lado a ese dirigente, pero desde entonces desde el Estado se imponen a dirigentes sindicales del sindicato", agregó.