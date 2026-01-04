¿En qué supermercado sale más barata la Rosca de Reyes?

Con el 6 de enero a la vista y en plena cuesta de enero, los supermercados de la Ciudad de México han iniciado la oferta de Roscón de Reyes en distintas presentaciones y precios, un factor clave para familias que buscan cuidar su presupuesto.

Las opciones van desde piezas individuales hasta versiones familiares y rellenas, con variaciones significativas de precio entre cadenas, lo que convierte la comparación de costos en una herramienta útil para el consumidor.

En Walmart, la gama es de las más amplias, con una rosca mediana de 500 gramos desde 189 pesos y opciones familiares de hasta 1.8 kilogramos en alrededor de 425 pesos, incluyendo versiones rellenas de nata o chocolate. La disponibilidad en tiendas físicas y en línea, sumada a beneficios de envío y pago diferido, amplía las opciones de compra para los clientes.

Soriana ofrece variedad de sabores —aproximadamente once para 2026— con roscas grandes para 10 a 12 personas en un precio promedio de 415 pesos, aunque la opción tradicional puede conseguirse en cerca de 325 pesos, lo que la posiciona como alternativa competitiva para reuniones familiares.

En Bodega Aurrera, los precios reportados incluyen rosca mediana Marketside en 179 pesos, versión tradicional grande en 319 pesos, y opciones familiares que rondan entre 310 y 415 pesos, según el tipo y presentación.

Para quienes priorizan tamaño y presentación, Costco coloca su rosca estándar en torno a 429 pesos, mientras que la versión familiar alcanza los 539 pesos, con muñecos de chocolate blanco incluidos.

En Sam´s Club, las roscas tradicionales y gourmet de 2 kilogramos tienen precios de 409 y 418 pesos respectivamente.

Finalmente, Chedraui presenta opciones desde una mini individual en 20 pesos, hasta presentaciones chica en 199 pesos, mediana en 275 pesos y jumbo en 279 pesos con descuento.

Con estas variaciones, las opciones más económicas en términos generales se observan en Bodega Aurrera y Chedraui, mientras que Costco y Sam´s Club se sitúan en el rango más alto por tamaño y características adicionales.