En San Lázaro, PAN pide a AMLO no minimizar amenazas contra ministra

El coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no minimice las amenazas de muerte en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),

Norma Lucía Piña Hernández, y tome medidas de protección.

"Es impresionante, para mal, que el mismo Presidente de nuestro país sea tan insensible al atender un tema tan delicado como lo es la integridad de la ministra Norma Piña, a quien extendemos toda nuestra solidaridad. No solo llamamos, sino que exigimos al gobierno no minimizar esta situación y que sobre todo actúe, en vez de permanecer como espectador", dijo.

El legislador acusó que la actitud hostil de López Obrador es derivada del análisis que realiza la Suprema Corte del llamado Plan B, reformas en materia electoral propuestas por él.

"El Presidente está tomando esta actitud precisamente en el marco del análisis de su Plan B electoral en la Suprema Corte, a la cual ha atacado y difamado por ser un contrapeso a su proyecto autoritario. Lo más lamentable es la notable diferencia de trato que el titular del ejecutivo tiene con la Ministra Presidenta y con la Ministra Esquivel", refirió.

Explicó que los tres primeros días de marzo perdieron la vida más de 200 personas, y en los cuatro años que llevamos del actual sexenio, han muerto más de 140 mil personas en nuestro país de forma violenta.

"El Presidente ha fracasado en brindar seguridad a las familias de México, en gran parte debido a que precisamente minimiza la grave crisis de inseguridad que enfrentamos con el fin de esconder y no reconocer sus pésimos resultados", abundó.