En su 32 aniversario, el PRD asegura que seguirá siendo "dique" contra presidencialismo exacerbado

El PRD en la Cámara de Diputados advirtió que seguirá siendo "dique", para frenar el presidencialismo exacerbado que amenaza la división de Poderes, al federalismo, a los órganos autónomos y violenta la Constitución de la República.

En el marco del 32 aniversario del partido del sol azteca, el grupo parlamentario perredista aseguró que ha dado la batalla en defensa de los derechos de los ciudadanos frente a quienes impulsan un proyecto unipersonal que busca regresar al presidencialismo autoritario que la democracia mexicana ya ha superado.

"Les ha ganado la soberbia y han demostrado que no son dignos de la confianza que les concedieron los ciudadanos", indicó mediante un comunicado.

Indicó que el PRD ha construido gobiernos que han hecho la diferencia, cuyos programas ahora son copiados por otros partidos, de lo cual, señaló, se enorgullecen siempre que beneficien a los ciudadanos.

"Las y los diputados federales de la LXIV Legislatura nos sentimos orgullosas y orgullosos de continuar el trabajo de generaciones anteriores para fortalecer el partido, porque con nuestra lucha no sólo defendemos y fortalecemos agenda progresista, sino que nos convertimos en dique para frenar la regresión autoritaria".

El grupo parlamentario señaló que a lo largo de más de tres décadas el PRD ha hecho aportaciones fundamentales para concretar la transición democrática, la alternancia en el gobierno, la construcción de instituciones, y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

"Nos congratulamos porque a lo largo de estos 32 años, junto con cientos de compañeros que han formado parte de las diversas legislaturas, hemos impulsado una agenda progresista, defendiendo la libertad, la justicia social, los derechos humanos, el interés superior de la infancia, las garantías constitucionales, la igualdad de género, el medio ambiente, el municipio libre y el federalismo, la seguridad y la participación ciudadana; para combatir la corrupción y el presidencialismo autoritario".

Reiteró que la verdadera izquierda siempre se encontrará comprometida con los derechos de la ciudadanía, como lo ha hecho históricamente el PRD y "por ello, construiremos una nueva mayoría legislativa que ponga límites al presidencialismo exacerbado que amenaza la división de Poderes, al federalismo, a los órganos autónomos y violenta la Constitución de la República".

Aseguró que el México de hoy no se entendería sin el trabajo del PRD.