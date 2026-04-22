En su reapertura, Teotihuacán recibió mil 500 visitantes
Autoridades anunciaron la instalación próxima de arcos de seguridad para fortalecer el acceso.
CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (EL UNIVERSAL).- La Zona Arqueológica de Teotihuacán reanudó actividades tras el ataque ocurrido el pasado 20 de abril.
INAH reapertura zona arqueológica Teotihuacán
Con una operación coordinada entre autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno y personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), "con el propósito de brindar atención al público y fortalecer las condiciones de resguardo para las y los visitantes, así como para el personal del sitio patrimonial", informó el Instituto en un comunicado.
A lo largo del día, la zona arqueológica recibió a mil 500 visitantes, cifra que representa 75 por ciento de la afluencia promedio registrada durante un miércoles, y mantuvo atención al público en condiciones de operación regular.
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Seguridad reforzada en Teotihuacán tras ataque
Se implementaron filtros de revisión en los cinco accesos al espacio, con inspección de bolsas y bultos, además de recorridos de vigilancia en el perímetro de la Zona de Monumentos Arqueológicos y al interior del sitio patrimonial, como parte de las medidas adoptadas para favorecer una visita ordenada y una operación responsable.
En las acciones participaron elementos de la Guardia Nacional, la Policía Auxiliar y custodios del INAH, bajo un esquema de coordinación orientado a reforzar el cuidado de quienes acudieron el día de hoy a la zona arqueológica, y a mantener condiciones adecuadas de operación en uno de los espacios patrimoniales más visitados del país.
Como parte de las medidas de fortalecimiento a la infraestructura de acceso, en los próximos días se incorporarán arcos de seguridad, dijo el Instituto.
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