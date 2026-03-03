En Veracruz, inhabilitan líneas telefónicas usadas para extorsionar

VERACRUZ

, Ver., marzo 3 (EL UNIVERSAL).- En los últimos tres meses,de

lograron inhabilitar dos mil 146 líneas telefónicas utilizadas para la extorsión.Lade laen Combate al Secuestro y la Extorsión de laubicó y "cerró" las líneas telefónicas durante los meses de diciembre del año pasado, enero ydel 2026.De ese gran total, durantefueron inhabilitadastelefónicas utilizadas porpara cometeren el estado deLaes una de lasque más afectan laSe basa en ely la; lospueden hacerse pasar por familiares en peligro, autoridades o personal bancario para generar miedo y presionar a las víctimas a realizar depósitos o proporcionar datos personales.Lapidió a la ciudadanía que ante cualquier llamada que busque intimidar o ejercer presión,confidencial."Lacomienza en casa: dialogar sobre estos engaños, configurar la privacidad en redes sociales y evitar publicar datos personales reduce riesgos", destacó en un reporte oficial.Además, recomendó a aquellos ciudadanos que estén siendo víctimas de este delito, presenten denuncia de manera anónima alo a laen Combate al Secuestro y la Extorsión.