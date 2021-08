En vez de estar insultando que convoquen a la gente a revocación: AMLO a oposición

Aunque no hay leyes secundarias, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la revocación de mandato en marzo de 2022 va y criticó a los antidemócratas, porque es el colmo que quieran impedir estos mecanismos de democracia participativa.

"Se puede llevar a cabo la consulta para la revocación de mandato, no les gusta a los antidemócratas, todas estas prácticas y estos métodos de la democracia participativa, ya está en la constitución y solo falta la ley reglamentaria y tengo información que se va a aprobar en estos días".

"Debe llevarse cabo la consulta para la revocación de mandato, es el colmo que quieran impedirla, cómo van a impedir que se lleve a cabo la consulta si ya hay una reforma constitucional para llevar a la práctica la revocación de mandato, falta la ley complementaria, pero ya se va a aprobar".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que no es solo un asunto legal, también un asunto moral, de dignidad, de principios.

"Entonces si se hace la consulta y se decide que me quede adelante, si se decide que me vaya me voy, ni modo que busque un abogado o que me apoye en Diego Fernández de Cevallos o el ex ministro de la Corte Cossio, no".

"No es un asunto legal, que si es retroactiva o no (la ley secundaria), si la gente dice que me vaya, sea o no retroactiva, me voy. Como voy a estar con el gobierno si no tengo el apoyo de la gente".

Señaló que la consulta va y no es un reto o desafío. Es decirle a los conservadores, a los del bloque conservadores, que en vez de estar insultando, y haciendo labor de zapa, que convoquen a la gente para que participe a la consulta y de forma pacífica y democrática se diriman las diferencias, dándole al pueblo su lugar, escuchando al pueblo que es el soberano".