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En Xochimilco, nueva megafuga

Además de las viviendas afectadas, el agua llegó hasta zonas rurales y de cultivo

Por El Universal

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
A
En Xochimilco, nueva megafuga

Ciudad de México.- Una nueva megafuga de agua se registró la mañana del viernes, ahora en la cuarta derivación de un acueducto proveniente del Sistema Cutzamala, en el poblado de San Francisco Tlalnepantla, en la alcaldía Xochimilco, dejando un saldo de 13 casas afectadas.

El titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza, informó que el derrame se debió a que una tapa de acero de una parte del acueducto se movió o dislocó.

"Eso generó el brote de agua, son instalaciones muy viejas, este sitio tiene más de 35 años, entonces es muy importante la rehabilitación que se va a hacer para que no se vuelva a presentar", explicó.

Además de las casas afectadas, el agua llegó hasta zonas rurales y de cultivo en el poblado ubicado en los límites de las alcaldías Xochimilco y Tlalpan, en la parte alta de la Ciudad de México.

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Tras la fuga, personal operativo de la Segiagua se trasladó a la zona para las labores de reparación, informó la dependencia.

En el sitio, trabajadores cerraron las válvulas de paso para disminuir el flujo del líquido y poder atender la fuga, que se debió a un aumento de la presión en el agua que llega al cajón, lo que expulsó la tapa.

La Segiagua aseguró que los trabajos de reparación no interrumpirían el suministro de agua y que sólo habría una baja en el flujo.

En la zona, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), de la alcaldía Xochimilco, así como de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano apoyaron con la remoción de cientos de litros de agua y el apoyo a los habitantes afectados.

Personal de la Segiagua aseguró que en total se vieron afectadas 13 viviendas, por lo que se activó el seguro por parte de la dependencia capitalina.

También se instaló el Centro de Mando en San Francisco Tlalnepantla y se entregaron kits de limpieza y garrafones del programa Agua Bienestar para los afectados.

Además, autoridades informaron que la Secretaría de Bienestar e Igualdad de la Ciudad de México instalaría un comedor comunitario en la zona.

A la zona afectada acudió la alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, quien encabezó brigadas de atención integradas por personal de la alcaldía, del Gobierno de la Ciudad de México y autoridades federales, para brindar atención a las familias afectadas.

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