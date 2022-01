Encinas llama a cerrar filas en casos de periodistas asesinados

Tras lamentar que en solo cinco de los 52 casos de periodistas asesinados durante este sexenio se ha dictado sentencia condenatoria, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, hizo un llamado a todos los órdenes de gobierno a cerrar filas para encarar este flagelo.

Durante la firma de un convenio de colaboración y coordinación entre la Secretaría de Gobernación (Segob), a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y el gobierno de Chihuahua, Encinas Rodríguez sostuvo que con este acto.

"(...) se envía un mensaje a la sociedad y a quienes perpetran los delitos y las agresiones contra el gremio periodístico y contra las personas defensoras de derechos humanos. Tenemos que cerrar filas entre todos los órdenes de gobierno para encarar este flagelo, para defender el derecho a la libertad de expresión y el derecho a defender todos los derechos humanos", recalcó.

El subsecretario de la Segob enfatizó que se necesitan acciones enérgicas de Estado en su conjunto para enfrentar y revertir esta situación. "Este esfuerzo del Estado necesariamente debe estar acompañado y contar con su participación, porque esta es una tarea que nos compete a todos", apuntó.

Reconoció que en este inicio de año se enfrenta una coyuntura difícil que requiere de respuestas en la impartición de justicia, porque entre los retos fundamentales que se tienen que enfrentar está abatir la impunidad que prevalece.

"Pongo solo un ejemplo, de los 52 periodistas que han sido asesinados a lo largo del presente gobierno, solamente en cinco casos se ha dictado sentencia", señaló.

Sostuvo que se tiene que avanzar no solamente en la prevención y protección, sino en el castigo a los responsables y señaló que este gobierno no va a tolerar que se violen las garantías y la integridad de las personas en el país.

En su participación, el titular de la Unidad de Derechos Humanos y responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque Palazuelos, denunció que existen grandes enemigos para la protección, amenaza y riesgos que sufren estos dos sectores de la sociedad, entre ellos, la impunidad, el crimen organizado y las autoridades municipales, que no asumen sus obligaciones de proteger, sino que son parte del problema.

Bajo esta premisa, informó que lamentablemente entre 40 y 50 por ciento de las agresiones provienen de autoridades locales, por lo que adelantó que desde la Secretaría de Gobernación se promueve impulsar una Ley General para establecer con claridad la responsabilidad y obligaciones que hay entre los tres órdenes de gobierno y crear un sistema de prevención y protección en la materia para pasar de la actividad reactiva hacia una acción preventiva.