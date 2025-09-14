logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Encuentran feto humano en contenedor de basura en Hermosillo

La AMIC inicia investigaciones por el hallazgo de un feto humano en Sonora.

Por El Universal

Septiembre 14, 2025 08:05 p.m.
A
Encuentran feto humano en contenedor de basura en Hermosillo

HERMOSILLO, Son., septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Cuando buscaba material de reciclaje en un contenedor de basura, una persona se encontró un feto humano, situación que movilizó los cuerpos policiacos de la capital del estado.

De acuerdo con el reporte de la Policía Municipal, el hallazgo se realizó alrededor de las 10:35 horas de este domingo 14 de septiembre en las calles Santa Cecilia y Toscana, de la colonia Santa Mónica.

En el interior del contenedor que se encuentra fuera de una plaza comercial, estaba una toalla ensangrentada y el feto humano.

Al lugar, llegaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para iniciar las investigaciones de ley correspondientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Encuentran feto humano en contenedor de basura en Hermosillo
Encuentran feto humano en contenedor de basura en Hermosillo

Encuentran feto humano en contenedor de basura en Hermosillo

SLP

El Universal

La AMIC inicia investigaciones por el hallazgo de un feto humano en Sonora.

Tormenta tropical Mario se fortalece en el Pacífico mexicano
Tormenta tropical Mario se fortalece en el Pacífico mexicano

Tormenta tropical Mario se fortalece en el Pacífico mexicano

SLP

AP

Mario se desplaza hacia la península de Baja California

Claudia Sheinbaum se compromete a elevar el salario mínimo a 2.5 canastas básicas
Claudia Sheinbaum se compromete a elevar el salario mínimo a 2.5 canastas básicas

Claudia Sheinbaum se compromete a elevar el salario mínimo a 2.5 canastas básicas

SLP

El Universal

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anuncia su compromiso de aumentar el salario mínimo a 2.5 canastas básicas.

Simulacro Nacional 2025: dónde sonará la alerta sísmica
Simulacro Nacional 2025: dónde sonará la alerta sísmica

Simulacro Nacional 2025: dónde sonará la alerta sísmica

SLP

El Universal

Conoce los protocolos de seguridad y la alerta sísmica en el Simulacro Nacional 2025 para estar preparado ante emergencias.