Encuentran un narcolaboratorio de cuñado de El Chapo

CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron e inhabilitaron en Guerrero inmuebles empleados para la elaboración de distintos tipos de drogas sintéticas que están relacionados con Inés Omar Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel y cuñado de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Según las investigaciones, el hermano mayor de Emma Coronel es integrante del Cártel del Pacífico, facción de Los Chapitos, y tiene antecedentes penales en 2013, 2014 y 2015 por delitos contra la salud en la modalidad de producción, almacenamiento y trasiego de marihuana, y portación de arma de fuego.

Los navales hallaron una bodega en un poblado del municipio de Petatlán, Guerrero, con aproximadamente 24 mil 920 litros y 12 toneladas de sustancias químicas, que fueron inhabilitados en el sitio, así como un campamento empleado para la producción de drogas sintéticas.

En la zona se detectó capacidad para la producción simultánea de metanfetaminas, sustancias de diseño conocidas como "Tusi" y opioides sintéticos, lo que resulta relevante frente a otros laboratorios clandestinos especializados en una sola sustancia. La afectación económica es de aproximadamente 30 millones de pesos.

El "Tusi" es una sustancia sintética y su consumo tiene graves riesgos en la salud mental, proviene de una sustancia sintética denominada 2cb y se le conoce como "cocaína rosada".

Posteriormente, localizaron y desmantelaron un campamento clandestino donde encontraron vehículos, armamento, municiones, ropa, calzado táctico y material diverso. Los navales realizaron la puesta a disposición de los materiales ante el agente del Ministerio Público, quien integra las carpetas de investigación de los casos.

En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN).

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, enfatizó que este aseguramiento afecta de manera directa las capacidades financieras y operativas de los grupos criminales.

"En Guerrero, en acciones encabezadas por Semar y FGR se localizó e inhabilitó un campamento clandestino empleado para la producción de drogas sintéticas, además de una bodega con aproximadamente 25 mil litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas", manifestó el funcionario federal en redes sociales.

Las instituciones del gabinete de seguridad reiteraron la cooperación interinstitucional, la investigación y la inteligencia.

También su compromiso de localizar e inhabilitar laboratorios y zonas de concentración para la elaboración de drogas sintéticas en el país y evitar que estas sustancias lleguen a las calles.

