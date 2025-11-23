Encuentro oficial entre presidentas de Honduras y México

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostendrá este martes un encuentro oficial con su homóloga de Honduras, Xiomara Castro, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral entre ambas naciones, así como avanzar en esquemas de cooperación que beneficien a la región.

A través de redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la mandataria hondureña fue recibida esta tarde en la Base Aérea Militar 19 por el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien encabezó el protocolo de bienvenida.

"Esta tarde, el canciller Juan Ramón de la Fuente recibió en la Base Aérea Militar 19 con los honores protocolarios correspondientes, a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien se reunirá este martes con la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional", difundió la dependencia.

En la recepción oficial también estuvieron presentes la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur; el director general para Centroamérica y el Caribe, Imanol Belausteguigoitia; y la embajadora de Honduras en México, Sonia Leticia Cruz Lozano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La cancillería destacó que ambos países fortalecen su "fraternal relación bilateral para beneficio de sus pueblos y en favor de la armonía y la cooperación para el desarrollo de la región", en referencia a los acuerdos que se buscarán impulsar durante la reunión de alto nivel entre las mandatarias.