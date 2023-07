Enfrentamiento en Oaxaca deja un agente de investigación asesinado

A-AA+

OAXACA, Oax., julio 29 (EL UNIVERSAL).- Un elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) asesinado y al menos 2 más heridos de gravedad fue el saldo de un enfrentamiento armado registrado la madrugada de este sábado en la comunidad de Nuevo Cerro Mojarra, perteneciente a San Felipe Zihualtepec, confirmaron autoridades de Oaxaca.

En el enfrentamiento también fue abatido un civil y otro más resultó herido y fue detenido, de acuerdo con información preliminar.

Según el informe oficial, el enfrentamiento se desató cuando los elementos del grupo antisecuestros de la AEI, adscrita a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), cateaban el rancho "Los Odilones" en dicha población y fueron repelidos por civiles armados.

De acuerdo con la fiscalía se trataba de un operativo conjunto en el que además de elementos de la AEI participan la Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para dar cumplimiento a una orden de cateo emitida por un juez.

Según fuentes policiales el elemento que falleció en el ataque fue identificado como Andrés L. H. mientras que los heridos, que se reportan como graves, son Carlos H. Z., y Genaro M. P., quienes fueron trasladados vía aérea a hospitales de las ciudades de Tuxtepec y Oaxaca, respectivamente, para recibir atención médica.

Como resultado del cateo, dos personas resultaron detenidas, mientras que T.G.R., quien era uno de los objetivos de cumplimiento de orden de aprehensión, fue abatido, confirmaron las autoridades.

La fiscalía también informó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio contra el agente y por el de lesiones en contra se los heridos. Y aseguró que se llevarán a cabo todas las acciones necesarias para que dichos crímenes no quedarán impunes.

"La Fiscalía General del Estado de Oaxaca refrenda su compromiso para con el personal de la AEI, reconoce su labor y valentía, pues en su labor diaria se encuentran los riesgos permanentes, en la búsqueda de una sociedad más justa", señaló en un comunicado.

En dicho documento abundó que el fallecimiento del agente "representa un duelo en el que estrechamos lazos con su familia y a sus seres queridos, a quienes refrendamos nuestra corresponsabilidad de brindar cobijo, lo que implica cumplir con sus derechos adquiridos y fortalecer los lazos que permitan honrar su memoria".

Y afirmó que realizará todas las gestiones necesarias para "garantizar la atención médica, hasta su recuperación, de los elementos que resultaron heridos".

Gobernador Salomón Jara lamenta fallecimiento de policía

Al respecto el gobernador Salomón Jara (Morena) lamentó el asesinato del agente de investigación y aseguró que los hechos no quedarán impunes.

"Lamento profundamente el fallecimiento de un Agente Estatal de Investigaciones durante el desempeño de sus labores en la comunidad de María Lombardo de Caso. Este hecho no quedará impune y se realizarán las acciones correspondientes de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado", aseguró en su cuenta de Twitter.

También prometió que su gobierno brindará el apoyo médico necesario para los elementos heridos en este mismo "incidente".