Engancha crimen a niños de la CDMX a través de redes sociales

La directora General del DIF de la Ciudad de México, Esthela Damián Peralta, considera que los núcleos familiares en los que no reciben atención los menores han sido los más afectados, ya que el crimen organizado toma esa oportunidad para que los niños, niñas y adolescentes sean cooptados para la violencia.

Consideró que la pandemia podría ser un factor, aún en análisis, para que haya sobresalido la violencia, pues a los menores se les han quitado las clases y los centros de recreación, por lo que buscan otras maneras de sobresalir entre sus amistades mientras sus padres no están.

"En estos momentos no lo podemos corroborar, pero se ha estado señalando insistentemente y se han realizado análisis en Europa y ahora en México referentes al tema de la pandemia.

"Falta análisis por los efectos colaterales, no me atrevo a asegurar que [la pandemia] sea la razón (...) Lo que sé es que no están donde estaban, en la secundaria, preparatoria, universidad, porque la pandemia no lo permite", dijo a EL UNIVERSAL.

Agregó que internet debe ser de uso controlado para los menores, pues, aseguró, en la emergencia sanitaria están más propensos a que también sean cooptados por la delincuencia organizada, que los recluta para delinquir en la Ciudad.

"Quienes se están quedando a cargo de los niños es internet y no, necesariamente, es su mejor amigo, al contrario, internet debe ser de uso controlado debemos estar muy cuidadosos a estos temas, a todos los delitos... no se dan cuenta de quiénes están detrás de WhatsApp o redes sociales, [puede ser] un adulto y que puede ser para que cometan un delito, como lucrar o extorsionar", expresó.

La directora del DIF reconoció que durante años quedó abandonada la seguridad pública, lo que pudo ser consecuencia de que la violencia contra los menores y adolescentes siguiera creciendo y detonara en las últimas semanas, como en el caso de los niños descuartizados.

"No hay precedentes o punto de comparación sobre la atención que se encuentran realizando en el Centro Histórico", por medio de Barrio Adentro para atender a los niños y jóvenes que han sido alcanzados por el crimen, por lo que más de 200 servidoras públicas recorrerán los barrios y predios donde se concentran los actos de violencia.

"Barrio Adentro permitirá revertir la espiral de violencia (...) A ocho días de haber trabajado es muy pronto para medir resultados, pero estamos en coordinación para lograr el objetivo con el que se planteó el proyecto: quitar la violencia de las zonas como el Centro Histórico".

Agregó que hay una gama de indicadores que se tienen que ir resolviendo de manera inmediata y no existe un programa como éste, que se haya implementado en otras administraciones con este alcance.

"Estamos buscando a los jóvenes para que sepan que tienen un lugar en su comunidad y pueden dar una retribución social", aseguró.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobierno, el programa de Barrio Adentro se implementará en dos polígonos para llegar a una cobertura de 29 mil 488 habitantes, de los cuales, menos de la mitad son menores de cero a 14 años.

Hasta el pasado miércoles, las autoridades visitaron el primer polígono y siguen los recorridos casa por casa con funcionarios, incluida la Fiscalía capitalina.

Dichas acciones se desarrollarán, principalmente, en el Polígono Zona 1, que comprende la Guerrero-Santa María la Redonda y el Polígono 2, denominado Centro I, que contempla República de Cuba, Eje Central, Libertad y República de Argentina.

Esthela Damián Peralta explicó que a los menores se les brinda todo tipo de apoyo, que van desde seguir estudiando mediante Pilares hasta en casos de violencia de género, entre otros.

Al ser cuestionada sobre las personas que se rehúsan a la atención en zonas como la colonia Guerrero, reconoció que en un principio fue así, pues tienen desconfianza a que no sea verdad la atención, pero en los últimos días ellos se acercan.

"Yo creo la apatía o desconfianza de cualquier persona que llega a una casa es natural, y eso si sólo observa un spot publicitario o que no van a regresar, pero si traemos, por ejemplo, una solicitud, la cual se debe cumplir para que pueda creer una persona.

"Estamos revirtiendo esa apatía y es una gran apuesta, pero vamos a seguir para atender esta violencia", indicó.