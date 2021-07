Entidades turísticas concentran los contagios de Covid

La parte del país que apunta al pacífico tienen en sus centros turísticos a los nuevos puntos de contagio de la pandemia; por tanto en Acapulco, Guerrero como en Huatulco, Oaxaca, el semáforo que impera es el naranja.

En Guerrero durante los últimos días las cifras de nuevos casos superan los 400 y en Acapulco, este viernes cerraron el Palacio Federal, un edificio de oficinas del gobierno federal y otras del ayuntamiento por el contagio de al menos 14 trabajadores.

Sin embargo, los turistas no dejan de llegar y este viernes la ocupación hotelera, en promedio, estuvo a 51%, es decir, en su máximo permitido.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de Guerrero, de manera consecutiva en los últimos tres días los contagios fueron superiores a los 400, una cifra que no se había alcanzado en las dos anteriores olas del virus.

Este viernes se contabilizaron 442 nuevos casos, mientras que la ocupación hospitalaria llegó a 56%, casi 20 puntos por arriba de la media nacional.

Asimismo, el promedio diario de fallecimientos por Covid-19 en lo que va de julio es de 7.5, muy por encima de lo registrado en junio que fue de 2.2.

En Acapulco, como en toda la pandemia, se ubican casi la mitad de los casos: de 2 mil 925, 907 están en el puerto.

Aquí también, desde hace más de una semana, están cerradas las oficinas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Público del Municipio de Acapulco (Capama), por un brote.

Según informó el ayuntamiento, 22 trabajadores se contagiaron y como medida cerraron la atención al público, y sólo mantienen abiertas las cajas de cobro.

Por ello, la Secretaría de Salud federal informó que Guerrero retrocedió al color naranja en el semáforo epidemiológico.

Apenas esta semana, el estado había pasado de verde al amarrillo y de acuerdo con los protocolos del semáforo sanitario, con el color naranja los aforos en hoteles, restaurantes, bares y centros comerciales debe tener un máximo de 30% de su capacidad.

Por su parte, ante el incremento de contagios de Covid-19 que desde hace unas semanas se experimenta en la región Costa de Oaxaca, el ayuntamiento de Santa María Huatulco determinó en sesión de Cabildo que este municipio se declaraba en la fase naranja de semáforo epidemiológico de riesgo, desde el pasado jueves y hasta el próximo 5 de agosto.

La determinación fue dada a conocer por las autoridades municipales a habitantes y visitantes, dado que la medida implica un endurecimiento de medidas.

Algunas de ellas son que en la zona turística, las playas y bahías tiene permitido el acceso de turistas a un 60% de su aforo, pero sólo en horario de siete de la mañana a siete de la noche, lo mismo que establecimientos con venta de alimentos y bebidas alcohólicas y de hospedaje.

Quien no cumpla con estas disposiciones se hará acreedor a multas de hasta 17 mil pesos o 200 UMAS, suspensión de actividades por siete días o arresto de hasta 36 horas; mientras que quien no use el cubrebocas, recibirá una sanción de 500 pesos.