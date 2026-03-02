Entierran a "El Mencho" en la capital de Jalisco

GUADALAJARA, México (AP) — Un ataúd dorado, ostentosas coronas de flores sin nombre y un gran despliegue de seguridad rodearon el lunes el entierro en Guadalajara, capital de Jalisco, de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", el líder del cartel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abatido por el Ejército mexicano hace ocho días.

Entierro de Nemesio Oseguera Cervantes en Guadalajara

Un funcionario federal confirmó a The Associated Press que la inhumación tuvo lugar en un cementerio de Zapopan, un suburbio que ya forma parte de la misma ciudad de Guadalajara, donde un fuerte despliegue de militares resguardaban cómo varias decenas de personas, muchas cubiertas con paraguas negros, acompañaban un cortejo fúnebre con banda de música incluida.

Las autoridades no informaron oficialmente dónde reposarían los restos de quien era el narcotraficante más poderoso de México y el fugitivo más buscado del país y de Estados Unidos "por motivos de seguridad", explicó la fiscalía federal en un breve mensaje a The Associated Press.

Desde el domingo por la noche, hubo un importante operativo en torno a una funeraria de Guadalajara, bastión del CJNG, donde llegaron ostentosas coronas de flores, algunas de las cuales dibujaban la figura de un gallo, en alusión al otro apodo de Oseguera Cervantes, "el Señor de los Gallos".

Operativo militar y muerte de El Mencho

"El Mencho" murió el pasado 22 de febrero en un operativo de las fuerzas especiales mexicanas para detenerlo tras haber identificado su ubicación exacta en un pueblo del estado de Jalisco gracias al seguimiento de una de sus parejas e información de inteligencia proporcionada por las autoridades estadounidenses.

Según informó el jefe del Ejército, Ricardo Trevilla, la acción acabó en violentos enfrentamientos entre pistoleros y militares. Oseguera Cervantes y dos de sus guardaespaldas resultaron heridos y murieron en el helicóptero mientras eran trasladados a un hospital, indicó el general.

La necropsia del capo no ha se ha hecho pública pero según el acta defunción, a la que tuvo acceso la AP, la muerte se debió a múltiples heridas de bala.

El documento, fechado el fin de semana en un registro de Ciudad de México, indica como causa de su muerte un "conjunto de traumatismos torácico, abdominal y de miembros inferiores perforantes y penetrantes secundarios a heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego".

El cadáver de Oseguera Cervantes fue trasladado a la capital mexicana y el sábado fue entregado a sus familiares, según dijo la Fiscalía General de la República (FGR) en un breve comunicado.

El certificado de defunción agrega que Oseguera Cervantes debía ser inhumado, la indicación legal que corresponde cuando se trata de una muerte violenta por si en un futuro es necesario obtener pruebas periciales nuevas del cadáver.

La muerte de "El Mencho" desencadenó una ola de violencia liderada por miembros del cártel que sembró el caos en 20 estados del país con cortes de carreteras, incendios de vehículos y tiendas, casi una treintena de ataques a las autoridades y más de 70 muertos, entre delincuentes, elementos de seguridad y otras personas.

Aunque la violencia se centró en el día de su muerte, México sigue en alerta, sobre todo en estados del occidente como Jalisco y Michoacán—donde nació Oseguera Cervantes—porque las acciones de las fuerzas de seguridad contra los mandos del cártel continúan, según dijo el gobierno.