Entre jaloneos, detienen a "Lady DEA" por amenazar a un vecino

PIEDRAS NEGRAS, Coah., noviembre 10 (EL UNIVERSAL).- Por tercera ocasión, "Lady DEA" armó un escándalo y provocó que fuera detenida a solo unas horas de la trifulca que armó en un restaurante de comida china.

En esta ocasión, Mayra Alejandra se encontraba en su casa en la colonia Villa Real en Piedras Negras cuando elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado llegaron para entregarle un citatorio judicial, ya que había sido requerida a declarar debido a una denuncia en su contra hecha por un vecino, a quien había amenazado.

Al recibir el aviso, la mujer se enojó y salió de su casa detrás de los policías, a quienes les grito, por lo que fue detenida por faltas a la autoridad.

En un video, que también se volvió viral en redes sociales, se muestra a la mujer forcejeando con tres policías, quienes intentan ponerle las esposas y subirla a una camioneta, a lo que ella se resiste.

Fue trasladada a la Agencia de Detenidos de la FGE y encerrada en una celda, donde permanecerá en lo que se define su situación jurídica.

Mayra también tiene pendiente otra demanda debido a que el martes 23 de agosto pasado entró a una sucursal del banco Santander y exigió que le cambiaran 5 mil pesos en billetes de 20 pesos.

Al señalarle que no podía ser atendida, ya que no se tenía cambio disponible en ese momento, la mujer reaccionó en forma prepotente y reclamó a gritos que le dieran el dinero como se los había pedido.

En reiteradas ocasiones, los empleados del bando le explicaron que no podían darle lo que quería, sin embargo, ella entró en cólera y comenzó a amagar a todos los presentes y a tirar las cosas que encontraba, entre ellas un equipo de cómputo.

Los insultó con maldiciones y, para atemorizarlos, les advirtió: "Soy de la DEA" (La Agencia de Investigación de Drogas de los Estados Unidos).

El momento fue grabado por varios clientes y se volvió viral en redes sociales, pero cuando ella se dio cuenta remató su amago: "Yo soy de la DEA y lo puedo bajar", les advirtió.

De acuerdo con información divulgada, fue denunciado por el banco, a través de sus abogados, por los delitos de amenazas y daños en propiedad privada, pero la querella aún sigue pendiente.

Este miércoles 9 de noviembre, se difundió el segundo pleito que la señora protagonizó en un restaurante de comida china donde se le cayó su plato de comida.

Ahí exigió a gritos y golpes con empleadas, a quienes jaló fuertemente de los cabellos, que le regresaran los 200 pesos que aseguraba había pagado.