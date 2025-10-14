Entregarán primer apoyo a damnificados este fin de semana: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno Federal busca entregar este mismo fin de semana el primer apoyo económico a las familias damnificadas por las intensas lluvias que afectaron a Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria aseguró que ya comenzaron los trabajos de limpieza en las comunidades más golpeadas por las inundaciones.

"Evidentemente hay muchas comunidades afectadas, están llegando todas las máquinas para la limpieza y estamos buscando que este fin de semana pueda haber el primer apoyo y que pudiéramos estar también con las despensas apoyando a la población", señaló Sheinbaum.

Por su parte, Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, indicó que ya inició el censo de personas afectadas en coordinación con autoridades locales y federales, dando prioridad a las zonas más dañadas.

El objetivo —agregó— es agilizar la entrega de apoyos y la atención directa a quienes perdieron bienes o sufrieron daños en sus viviendas por las lluvias registradas en los últimos días.