Envenenan a Beni, perra que ayudaba en limpieza de presa en Oaxaca

OAXACA, Oax., abril 6 (EL UNIVERSAL).-

, una perra que se sumó a las labores de limpieza y retiro de la

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de lirio acuático que afecta a lade Huajuapan de León, fuepor personas hasta el momento desconocidas, denunciaron pobladores a través de susDe acuerdo con los habitantes,aprendió a retirar el lirio acuático o lechuguilla, como un acto de gratitud hacia, quienes la adoptaron cuando la perra quedó huérfana y abandonada en la presa.A través de publicaciones en, narran como desde temprana hora la canlaarrancando con su boca la placa que creció de manera desmedida y abarcó un 40 por ciento de la superficie de la presa.En las labores de limpieza se han sumado, religiosas e instituciones académicas, comerciantes y transportistas, porque laamenaza laporque obstaculiza el paso de la luz solar y del oxígeno."Aprendió ay lo hacía todas las mañanas. Ocupaba sus manos parahasta donde la gente no lograba entrar y con su hocico empujaba o sacaba la yerba para que losla subieran a los camiones. Le gustaba ver a la gente trabajadora y solidaria con los tequios, y hasta jugueteaba con ellos, porque los 3 hijos que tuvo, los dieron en adopción a Carmen, la vecina de sus", narran., sin embargo,volver desde el. Tampoco llegaron muchas personas a las labores de limpieza, y se pensó que probablemente fue por las festividades dePero tampoco llegó al día siguiente y empezó a causar preocupación. Los usuarios derelatan que algunas personas la habían visto el jueves por la noche, en espera de sus; desde entonces ya nadie volvió a verla.Esta mañana, confirmaron que fuey creen que la. "Murió, la encontramos muerta. Creo que la-dijo con la voz quebrada suy resignada a no volver a verla", reportaron medios locales.El presidente municipal de Huajuapan de León,, informó que ha solicitado a la Dirección y Regiduría de Salud del Ayuntamiento para que sede la perray se apoye a losa presentar lacorrespondiente."Lamentable noticia elde quien se unió desde la nobleza de su instinto a nuestra lucha, por lo que he solicitado a la Dirección y Regiduría de Salud para que a través del departamento de animales de compañía del Ayuntamiento, sey se apoye a losde la perrita para interponer lacorrespondiente si así lo deciden, lograndoa quien resulte responsable por el envenenamiento", afirmó el edil en sus