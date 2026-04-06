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Envenenan a Beni, perra que ayudaba en limpieza de presa en Oaxaca

Beni colaboraba retirando lirio acuático que cubría 40% de la presa Yosocuta en Oaxaca.

Por El Universal

Abril 06, 2026 01:21 p.m.
A
Envenenan a Beni, perra que ayudaba en limpieza de presa en Oaxaca

OAXACA, Oax., abril 6 (EL UNIVERSAL).-

Beni
, una perra que se sumó a las labores de limpieza y retiro de la plaga

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de lirio acuático que afecta a la presa Yosocuta de Huajuapan de León, fue envenenada por personas hasta el momento desconocidas, denunciaron pobladores a través de sus redes sociales.
De acuerdo con los habitantes, Beni aprendió a retirar el lirio acuático o lechuguilla, como un acto de gratitud hacia Alfonso y Graciela, quienes la adoptaron cuando la perra quedó huérfana y abandonada en la presa.
A través de publicaciones en redes sociales, narran como desde temprana hora la can ayudaba a retirar la plaga arrancando con su boca la placa que creció de manera desmedida y abarcó un 40 por ciento de la superficie de la presa.
En las labores de limpieza se han sumado organizaciones sociales, religiosas e instituciones académicas, comerciantes y transportistas, porque la plaga amenaza la vida en la presa porque obstaculiza el paso de la luz solar y del oxígeno.
"Aprendió a sacar la lechuguilla y lo hacía todas las mañanas. Ocupaba sus manos para nadar hasta donde la gente no lograba entrar y con su hocico empujaba o sacaba la yerba para que los voluntarios la subieran a los camiones. Le gustaba ver a la gente trabajadora y solidaria con los tequios, y hasta jugueteaba con ellos, porque los 3 hijos que tuvo, los dieron en adopción a Carmen, la vecina de sus dueños", narran.
A Beni, sin embargo, no la vieron volver desde el pasado viernes. Tampoco llegaron muchas personas a las labores de limpieza, y se pensó que probablemente fue por las festividades de Semana Santa.
Pero tampoco llegó al día siguiente y empezó a causar preocupación. Los usuarios de redes sociales relatan que algunas personas la habían visto el jueves por la noche cerca de la iglesia, en espera de sus dueños; desde entonces ya nadie volvió a verla.
Esta mañana, confirmaron que fue encontrada muerta y creen que la envenenaron. "Murió Beni, la encontramos muerta. Creo que la envenenaron -dijo con la voz quebrada su dueña y resignada a no volver a verla", reportaron medios locales.
El presidente municipal de Huajuapan de León, Luis de León, informó que ha solicitado a la Dirección y Regiduría de Salud del Ayuntamiento para que se investigue la muerte de la perra Beni y se apoye a los dueños a presentar la denuncia correspondiente.
"Lamentable noticia el fallecimiento de quien se unió desde la nobleza de su instinto a nuestra lucha, por lo que he solicitado a la Dirección y Regiduría de Salud para que a través del departamento de animales de compañía del Ayuntamiento, se investigue y se apoye a los dueños de la perrita para interponer la denuncia correspondiente si así lo deciden, logrando castigo a quien resulte responsable por el envenenamiento", afirmó el edil en sus redes sociales.

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