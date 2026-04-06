Antuna se disculpa tras polémico festejo ante Chivas

Los Pumas estuvieron a nada de obtener un triunfo más que importante sobre las Chivas en el estadio Akron, pero no fueron capaces de conservar el marcador a favor.

En el último suspiro, el equipo de Efraín Juárez dejó escapar la posibilidad de quedarse con los tres puntos en la casa del Rebaño.

Armando González fue el verdugo del conjunto universitario en el inmueble rojiblanco, con un doblete que lo coloró como el líder en solitario de la tabla de los máximos goleadores.

Sin embargo, el resultado no dejó tan malas sensaciones al interior de la escuadra universitaria, tanto en el cuerpo técnico como en el grupo de jugadores.

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"El equipo se ve cada vez más sólido, cada vez mejor; obviamente, hay cosas que mejorar, [pero estoy] contento por cómo el equipo se entrega, todos estamos juntos y con la idea de juego de Efra", declaró Uriel Antuna.

Al término del empate entre las Chivas y los Pumas en Guadalajara, el extremo mexicano se tomó el tiempo de hablar con los medios de comunicación y aceptó que vivieron el juego con mucha "intensidad", pero valoró la calidad del rival.

"Hay que reconocer que Chivas por algo está en primer lugar. Al final, ellos hicieron su lucha, estuvieron intentado y nos sacaron el empate", mencionó.

El exjugador rojiblanco también fue cuestionado sobre por qué decidió no festejar cuando hizo válida la "Ley del Ex".

"¿Qué me daría celebrarlo? Obviamente, cometí un error por festejar de esa manera, lo dije cuando estuve en Cruz Azul. Creo que no es un festejo adecuado para una institución tan grande que se merece respeto y hoy no fue la excepción. Una disculpa a la afición y a todos por festejar de esa manera", reconoció.

Sobre su etapa en las Chivas, Uriel Antuna no dudó en reconocer que quedó a deber porque las expectativas eran altas desde su llegada.

"Llegué muy joven, vas aprendiendo cosas, vas madurando; por x o razón, no fue como yo hubiera querido o como la gente hubiera querido, por la cifra que se pagó por mí, y lo asumo, nuevamente pido una disculpa", se sinceró.

De igual forma, el jugador de los Pumas mencionó que seguirán luchando por cerrar la Fase Regular del torneo de la mejor manera posible y que esta clase de duelos les ayudarán para no cometer los mismos errores en la Fiesta Grande.

"Tenemos que aprender de este tipo de partidos porque así se juegan las Liguillas; son partidos intensos, hasta el último minuto, y te pueden sacar una Liguilla, se te va todo el torneo. Tenemos que afinar esos detalles para estar listos para la Liguilla", finalizó.