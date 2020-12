Epidemia "tumbó" la economía, señala AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Al reconocer que 2020 "no ha sido un buen año", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19 "tumbó" la economía del país.

Al encabezar la inauguración del Centro Metropolitano de Grupo Bimbo, el titular del Ejecutivo federal indicó que a pesar de la crisis económica, su gobierno no se quedó de brazos cruzados y se está saliendo adelante, con apoyo del sector privado.

"Tenemos que trabajar juntos, unidos, el sector público, el sector privado, y el sector social. Esos tres motores son los que permiten que haya crecimiento económico para que a la vez haya empleos, bienestar, paz y tranquilidad en nuestro país", dijo el mandatario.

"No podríamos solo apostar a la inversión pública, no tendríamos el dinero suficiente para impulsar el desarrollo del país, se requiere de la inversión privada, y no podríamos tampoco hacer nada sin los trabajadores, por eso, es un esfuerzo conjunto lo que se está llevando a cabo, lo que inspira al gobierno que represento", agregó.

Y agregó: "Vamos avanzado de esa manera a pesar de la pandemia, que es una enfermedad terrible, que produjo estancamiento económico, y más que eso, tumbó la economía del país como la economía del mundo y lo que duele más, las pérdidas de vidas humanas. No ha sido un buen año este 2020", dijo.

El mandatario indicó que, a pesar de esta crisis global, su gobierno no se ha quedado cruzado de brazos "y estamos saliendo adelante poco a poco".

El presidente López Obrador señaló que en el caso de la crisis económica el resultado ha sido menos doloroso si se le compara con la pérdida de vidas humanas que ha dejado esta pandemia.