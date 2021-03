Epigmenio Ibarra recibe préstamo de 150 mdp de la 4T: Loret

Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los empresarios no podrían acceder a rescates y créditos durante la pandemia, Epigmenio Ibarra, recibió un préstamo de 150 millones de pesos por parte del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) a mediados del 2020, expuso el periodista Carlos Loret de Mola en su programa LatinUs.

Epigmenio Ibarra es, hasta el momento, el único documentalista que entró a Palacio Nacional y entrevistó al presidente López Obrador en su casa. La entrevista se publicó en el mismo canal YouTube del mandatario el pasado 28 de mayo de 2020.

De acuerdo con el contrato obtenido para el reportaje "Salvando al soldado Epigmenio", la productora Argos Comunicación, empresa de la que Ibarra es dueño y director general, accedió a este préstamo en dos partes. La primera, el "Tramo A", correspondiente a 100 millones de pesos, y el "Tramo B", contempla los 50 millones de pesos restantes, según el contrato firmado el 16 de junio de 2020 por la compañía y el banco gubernamental.

El "Tramo A" serviría para la pre-producción, producción y postproducción de las series de televisión en las que esta empresa está trabajando para diferentes plataformas. Mientras que el "Tramo B" está destinado para adquirir equipo de filmación y solventar cualquier necesidad de capital, como la adquisición de insumos, el pago de gastos o remodelaciones.

En tanto, la entrega del crédito coincide con el anuncio de construcción de dos nuevos foros de grabación de Argos y los cuales abarcan mil 200 metros cuadrados cada uno en los estudios Gabriel García Márquez, ubicados en Tlalnepantla, Estado de México.

Según con información obtenida vía transparencia, el crédito debe ser saldado en 2024, año en que el presidente López Obrador termina su mandato.

No obstante, la empresa y las filiales de Argos no solamente se vieron beneficiadas por el préstamo bancario, sino que, además, les fueron condonados más de siete millones de pesos durante el primer semestre del año pasado, de acuerdo con información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Empero, destaca que el mecanismo con el que Bancomext facilitó el préstamo a Argos fue con la creación de un fideicomiso dedicado a la operación, una herramienta criticada por el titular del Ejecutivo federal al señalar que su uso se presta a la corrupción y que derivó en la eliminación de 109 de estos en 2020.

Bancomext, recuerda el trabajo, también ha otorgado préstamos a proyectos como la planta Fertinal, Agronitrogenados y Etileno XXI. Por esta razón, el Presidente informó que se le realizaría una auditoría a la institución financiera para conocer en qué condiciones se habrían realizado dichos créditos.

"Claro que para lograr ese tipo de crédito, pues se requiere de influyentismo, no se lo dan a una pyme, a una pequeña o mediana empresa", indicó López Obrador en su conferencia matutina del 9 de septiembre.

Por su parte, Carlos Noriega Romero, director de Bancomext cuando se le otorgó el préstamo a Epigmenio Ibarra, renunció al cargo este jueves 11 de marzo para lograr una posición política.