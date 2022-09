EPN nos mintió ahora que no se burle: padres de normalistas

A-AA+

Padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, advirtieron que si el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), no puede hacer su trabajo que le deje el puesto a otra persona para que lo desarrolle.

Tras marchar desde el Ángel de la Independencia hasta la Plaza de la Constitución en el Zócalo capitalino, los padres de los normalistas desaparecidos subieron a un templete para comenzar un mitin y expresar sus exigencias al Gobierno Federal.

"Le pido al Presidente... que si el Fiscal General de la República [Alejandro Gertz Manero], no puede hacer su trabajo que le deje el puesto a otra persona para que lo desarrolle", manifestó Doña Blanca Nava, madre del normalista Jorge Álvarez.

"No hemos parado para seguir levantando la voz... agradecemos a las universidades, organizaciones sociales donde los padres piden la presentación de vida de sus hijos", manifestó doña Blanca.

Comentó que las autoridades se están burlando de ellos, "nosotros llevamos ocho años gritando la presentación con vida de nuestros hijos. Enrique Peña Nieto nos mintió con la Verdad Histórica y ahora le digo a este Gobierno, que no se burle de nosotros, que nos diga qué pasó con nuestros hijos.

"Peña Nieto nunca dijo que los militares eran los responsables... los llevaron al Batallón 27 en Iguala, Guerrero y derribamos la mentira de Jesús Murillo, exprocurador General de la República actualmente detenido, exigimos que castiguen a los militares no solamente de delincuencia organizada, también de desaparición forzada", aseveró.

La señora Doña Blanca señaló que no los van a callar e insistió que quieren que se castiguen a los responsables no que los estén liberando.

"Queremos que se detengan a todos los responsables porque fue un crimen de estado queremos que todos caigan. Usted Presidente dijo que no será tapadera de nadie que nos den pruebas, mientras que no las tengamos seguiremos luchando, hay miles de desaparecidos".

En su intervención Mario César Contreras, padre de César Manuel, llamó a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que no proteja a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

"La filtración de información no es más que un modus operandi del gobierno, queremos decirle a Claudia Sheinbaum que no defienda a ese malviviente que es García Harfuch. Eso le va a pesar en su campaña, tener un delincuente a su lado", refirió.

Después de los discursos que efectuaron los padres de los 43 normalistas en un templete instalado en la plancha del Zócalo, entonaron el himno "venceremos".

El mitin, que duró más de tres horas, concluyó con gritos: "castigos a los culpables", "lucha, lucha, nunca dejes de luchar".