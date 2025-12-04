Ernestina Godoy enfrenta desafíos en la Fiscalía General de la República

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- La nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos tiene como reto despolitizar la procuración de justicia, buscar evitar que la dependencia se convierta en un instrumento de persecución selectiva o de protección de aliados, consideran constitucionalistas consultados por EL UNIVERSAL.

El maestro en derecho constitucional Julio E. Sancliment M. dice que una prioridad es recuperar la legitimidad constitucional, reconstruir la confianza pública y mostrar que es técnicamente eficiente.

"También reafirmar la autonomía en sentido real, porque la salida de Alejandro Gertz Manero deja algunas dudas que, si la FGR es verdaderamente autónoma o una institución capturada por el poder político, puntualmente por el poder ejecutivo en un en un país hiperpresidencialista como ha sido históricamente", argumenta el abogado.

Manifestó que el objetivo principal es establecer un sistema de procuración de justicia, que permita el acceso a la justicia, el debido proceso y que evite los altos índices de impunidad.

Profesionalización, el mayor reto de la FGR

Albertico Guinto Sierra, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) refiere que se debe consolidar un modelo de investigación penal con el apoyo de expertos en diversas ramas científicas, además la fiscal no solamente está obligada a dirigir la institución, también a transformarla.

Subraya que el mayor reto es la profesionalización de los que integran la FGR para que puedan realizar investigaciones técnicas y científicas respetando los derechos humanos de las víctimas y de los imputados.

El presidente del INCAM comenta que se requiere una coordinación con las Fiscalías Estatales, la FGR está obligada a marcarle las directrices para tener una comunicación, coordinación y así combatir la delincuencia en todos los sentidos.

Pendientes de Gertz Manero son preocupantes

El doctor Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados "Foro México" dice que los pendientes que deja el extitular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, son preocupantes para el Estado de Derecho, desesperantes para las víctimas del delito y determinantes para el futuro de los justiciables.

"La FGR tiene un histórico rezago de carpetas de investigación que no han sido debidamente integradas... La nueva titular asume el cargo en momentos complejos", detalla el consultor jurídico y analista político.

Enfatiza que se necesita dar seguimiento, integrar la carpeta de investigación y hacer los pliegos de consignación para judicializar las carpetas, por ejemplo, funcionarios, legisladores o gobernantes y cualquier persona que esté involucrada en el delito de robo de hidrocarburo.

Fortalecer la AIC

Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor del departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) indica que la nueva Fiscal tiene que fortalecer la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para apoyar los esfuerzos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalías Estatales.

Además, brindar apoyo de manera subsidiaria a las Fiscalías Estatales en los miles de carpetas de investigación que deben procesar a los generadores de violencia o personas que han sido detenidas en el transcurso de este año, "robustecer la cooperación internacional con sus contrapartes internacionales en Estados Unidos, Europa y América Latina".

-----Reputación de la FGR está deteriorada

Arturo Pueblita Fernández, expresidente del INCAM sostiene que la Fiscal se va a encontrar con una institución que tiene una reputación deteriorada, ya que al pasar de Procuraduría General de la República (PGR) a Fiscalía General de la República (FGR) se ha demostrado que fue un tema cosmético, porque cambiaron el nombre, pero el funcionamiento, los vicios se han mantenido a lo largo de los años, la falta de confianza de la población.

Así como la corrupción, utilización facciosa que se ha realizado para la persecución de opositores políticos e incluso venganzas personales.

"Sabemos que Ernestina Godoy viene con una línea de protección hacia el partido y Gobierno, pero tendrá que redoblar esfuerzos, crear una institución sólida... Hay que darle el beneficio de la duda que pueda hacer las cosas lo mejor posible.

"Combatir la impunidad que impera en el país, no hay una persecución de delitos más aquellos que tienen un impacto de carácter político, pero realmente no se ha hecho nada en los últimos años para abatir el número de los delitos que impactan en la sociedad", puntualiza el profesor de la Universidad Iberoamericana (Ibero).