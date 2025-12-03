Nombramiento de Ernestina Godoy en la FGR genera controversia

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- Después de que el Senado de la República eligió a Ernestina Godoy Ramos como la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) este miércoles, distintos representantes políticos oficialistas y de oposición se manifestaron sobre la designación.

El ministro en retiro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, resaltó la "sólida experiencia en seguridad y procuración de justicia" de Ernestina Godoy, cualidades que, dijo, serán invaluables en su nuevo encargo.

"Estoy seguro de que su compromiso y convicción harán una diferencia profunda en esta institución", agregó el también coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de México.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, expresó que este nombramiento inspira a millones de mujeres y niñas que ven en la fiscal un ejemplo de congruencia, lucha y profundo amor por el país.

"Su trayectoria, valentía y compromiso con la justicia abren un capítulo histórico para nuestro país. Este logro es también un paso adelante hacia un país más justo, más igualitario y lleno de esperanza para todas y todos", añadió.

La senadora de Morena por Chihuahua, Andrea Chávez, aseguró que no hay nadie mejor para encabezar la Fiscalía General de la República. En redes sociales, destacó que es una abogada de amplísima experiencia y "honestidad valiente a prueba de huracanes".

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, afirmó que la nueva fiscal es una mujer preparada y firme, cuyo desempeño "estará a la altura del reto de fortalecer la justicia y el Estado de Derecho".

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, subrayó que Godoy Ramos es una profesional de la abogacía, "con una alta calidad humana para implementar la justicia". Asimismo, celebró que sigue "avanzando la transformación en México".

El expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, hizo hincapié en el "trabajo firme, imparcial y cercano a la ciudadanía" de la nueva titular de la FGR.

El senador del Partido Verde, Manuel Velasco, aseveró que Ernestina Godoy es una mujer de carácter, experiencia probada y compromiso con México.

El senador y presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que su bancada votó en contra, puesto que avalar a Godoy Ramos sería beneficiar al "narcogobierno de Morena".

En entrevista desde la Cámara Alta, defendió que los priistas son la única oposición "congruente, responsable y con carácter".

"Ha sido una gran farsa, una gran simulación. Entonces habremos de ver el comportamiento que tenga. Nadie puede estar por encima de la ley, pero carpetas fabricadas, escuchas, audios filtrados, persecuciones y amedrentamiento contra quienes piensen distinto, eso vamos a ver, pero no nos vamos a callar", adelantó Moreno Cárdenas.

La senadora del PAN, Lilly Téllez, compartió fotografía de su sufragio en contra de Ernestina Godoy, y arremetió contra Movimiento Ciudadano (MC) por votar a favor, a quienes llamó "macchairos".

El también legislador blanquiazul y expresidente del partido, Marko Cortés, dijo que no avaló la designación porque México necesita una Fiscalía "autónoma y profesional" y no una "continuidad que ya mostró límites" porque la justicia no admite improvisaciones.