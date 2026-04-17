Ernestina Godoy presenta plan estratégico de justicia 2026-2029

CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL).-

, titular de la Fiscalía General de la República (

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) anunció el fin de una etapa en la procuración de justicia federal y el inicio de una nueva enfocada en el trabajo de investigación, y de modernización de áreas operativas como la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para perseguir los delitos que más lastiman a la sociedad como la desaparición de personas,La fiscal presentó este viernes sude(2026-2029), en el que dio por terminada la era en la que las instituciones de seguridad pública respondían de manera fragmentada, individual e insuficiente.Ante, fiscales estatales y los integrantes del, los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC);; Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo: Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Godoy Ramos afirmó que nunca más unacon burocracia dorada, sino una que se pone "al servicio del pueblo,, sin corrupción, sin privilegios y dando resultados. Solo así podremos recuperar la confianza de la gente. Nunca más, nunca más, unacon una burocracia dorada"."Por mucho tiempo, elde manera fragmentada e insuficiente. Hoy declaramos el", dijo.En el Centro Cultural del México Contemporáneo, la funcionaria anunció que además de fortalecer sus sedes en el interior del país, emprenderá de manera particular la modernización de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el brazo de investigación y operativo de la Fiscalía General de la República."Estableceremos una dinámica interna que permita priorizar, segmentar y reorientar recursos hacía los delitos que más lastiman a la sociedad, así como responder a las estrategias nacionales, para la atención de la, la búsqueda de personas y el", indicó.Señaló que están desplegando personal de laen losdel país para que las víctimas no tenga que recorrer enormes distancias a fin de"Implementaremosa través del fortalecimiento de la presencia operativa, la capacidad de investigación y lay por supuesto, la desarticulación de estructuras criminales de alto impacto"."Nos encontramos en un, marcado por la complejidad delque desafía nuestra cohesión social. Ante este panorama, la procuración de justicia debe erigirse como el pilar fundamental para la reconstrucción de la", refirió.Y añadió: Nuestra aspiración a un país mejor no es un anhelo pasivo, sino unbasado en el rigor del trabajo, la empatía hacia las víctimas, la respuesta ante la sociedad, el uso ético de la inteligencia y la entrega absoluta aly a los intereses del pueblo. Solo esto nos permitirá transformar la incertidumbre en una paz duradera".Comentó que la "ha llegado para dar resultados" ahora desde la, local, dijo," haremos con losdel pueblo"."No tenemos", dice Godoy sobre crisis de desaparecidos en MéxicoEn materia de desaparición de personas,, titular de la, señaló que la institución actuará comocientífico, garantizando mejoras para para que la integración de las carpetas cumpla con los criterios de debida diligencia reforzada y rigor técnico para que se conviertan en carpetas que lleven a los culpables a la cárcel.En este marco, respondió al Comité de Desaparición Forzada de la ONU "que en la actualidad, en nuestro país no existe una práctica generalizada en sistemática para la desaparición de personas"."Lo afirmamos de manera contundente. No tenemosal revés, tenemos mucho que mostrar en lo que se ha realizado en este gobierno, en el gobierno en los gobiernos de la cuarta. El gobierno de México está atendiendo de manera puntual este fenómeno a través de la estrategia nacional de búsqueda de personas con algunas acciones muy concretas e importantes. La puesta en marcha de lade búsqueda", apuntó."Nuestro gobierno es producto de unay social en contra de lasy las violaciones a los", subrayó.