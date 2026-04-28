Ernesto Alarcón renuncia al PRI tras 30 años de militancia

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).-

, quien fuera coordinador de los diputados locales del

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en el Congreso capitalino,a su militancia deen el partido tricolor.En unadirigida al presidente deldel, el dos veces diputado local por ladijo que después de un tiempo de reflexión, decidió hacer una pausa en su trayectoriaMencionó que después dede militancia y dedicación a la actividaddentro del, "considero que es momento de, con gratitud por lo vivido y respeto por la historia que me ha acompañado a lo largo de este camino. Razón por la que, con esta fecha, presento mia este honorable instituto político".Lade renuncia fue entregada alayer por la tarde. La mañana de este martes,Jiménez inició una serie de reuniones con vecinas y vecinos de la alcaldía, frente a quienes expuso que "hoy, con responsabilidad y sin estridencias, debo decir que las condiciones internas que vive el partido; las, la falta de rumbo claro y la desconexión con la militancia han hecho cada vez más difícil seguir construyendo desde dentro con la eficacia y dignidad que la ciudadanía merece".Apuntó que "no es unaimpulsiva, es el resultado de una, de escuchar a la gente, y de evaluar con seriedad el momento político que estamos viviendo. Por ello, he tomado lade cerrar esta etapa de mi viday continuar trabajando a través de ladenominada ´en Acción, Pensado en Ti´, misma que se construyó desde hace varios años y que ha trabajado de la mano al servicio de la comunidad".Alarcón Jiménez dijo que sude renunciar alla tomó con lade queequilibrios, instituciones fuertes y una; donde el diálogo, la legalidad y el bien común sean el eje de toda acción pública.El político enfatizó que la alcaldíaha sido siempre el centro de sus decisiones. "Aquí están mis raíces, aquí he construido relaciones, y aquí he entendido que lasólo tiene sentido cuandode las personas".Sin embargo, añadió, "hoy vivimos tiempos distintos. La, cercanía, diálogo y soluciones concretas a los problemas cotidianos", por lo que decidió dar poren el, con respeto, sin confrontaciones y, sobre todo, reconociendo el valor de su militancia.